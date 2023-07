Gwiazda "Mam talent" ujawniła swój plan. Nie do wiary, co wymyślił. Wyczyn stulecia

Kilimandżaro to najwyższa góra Afryki, która mieści się w Tanzanii. Jej wysokość to 5 895 metrów nad poziomem morza i to właśnie tam chce dotrzeć Krzysztof Drabik. Barman z Bytomia postanowił, że zrobi to w nietypowy sposób i zbierze pieniądze na cel charytatywny.

Wejdzie na Kilimandżaro, żonglując. Krzysztof Drabik rusza na ekstremalną wyprawę w Tanzanii

Krzysztof Drabik znany jest szerszej publiczności z programu "Mam Talent", gdzie otrzymał wyróżnienie publiczności za prezentowanie umiejętności żonglerskich w siódmej edycji. Barman z Bytomia postanowił wspomóc szczytny cel i 10 lipca rozpoczął wyprawę, której celem jest wejście na Kilimandżaro, bezustannie żonglując. Zrobi to silikonowo-plastikowymi butelkami, które nie wyślizgują się z rąk.

- Będę próbował żonglować na pełnym dystansie - od bram parku do szczytu. Jest to jak dotąd największe wyzwanie w moim życiu - przyznał Drabik cytowany przez "Gazetę Wyborczą". Przy okazji w internecie pojawiła się zbiórka, której celem jest zebranie pokaźnej kwoty na sfinansowanie ośrodka dla chorych dzieci w Meru w Kenii. Planowana inwestycja ma obejmować budowę szkoły oraz centrum rehabilitacyjnego.

- Jeśli uda nam się zebrać 589 500 zł, czyli dokładnie tyle, ile mierzy Kilimandżaro, jeszcze w tym roku rozpoczniemy budowę ośrodka. To mój cel, który chcę osiągnąć - dodał. Kwota oznacza, że celem Barmana jest zebranie 100 złotych za każdy metr najwyższego szczytu Afryki.

To nie pierwszy raz, kiedy Krzysztof Drabik udziela się charytatywnie. Kilka lat temu zorganizował akcję, podczas której zbierał pieniądze na pomoc dzieciom, które uległy wypadkowi w wodzie. Pokonał wtedy około 500 kilometrów linią brzegową Bałtyku i również żonglował.

Ponadto barman z Bytomia biegał charytatywnie w Kenii, żonglował w biegu na 10 najwyższych wieżowców Warszawy w pięć godzin, a także jest autorem najwyższej żonglerki w Europie na szczycie Mont Blanc (4810 m n.p.m.).