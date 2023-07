Polska może zorganizować igrzyska olimpijskie! Minister zabrał głos

Dopiero co Kraków był gospodarzem igrzysk europejskich, a minister sportu już planuje kolejną imprezę. I to o dużo większym prestiżu, bo zapowiada, że Polska będzie ubiegać się o organizację igrzysk olimpijskich. Wcześniej padały już takie słowa i minister mówił o "symbolicznej dacie" 2036 roku. Teraz dołączył do tego drugi możliwy termin.

4 Fot. Jakub Włodek / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl