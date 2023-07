Co za emocje! Historyczny sukces Ratajskiego. Torwar odleciał

Turniej PDC Polish Darts Masters w Warszawie to największy taki turniej darta, jaki kiedykolwiek odbył się w Polsce. Tłumy na warszawskim Torwarze mogły obejrzeć w akcji największych zawodników tego coraz bardziej popularnego sportu, w tym mistrza świata Anglika Michaela Smitha, Walijczyka Gerwyna Price'a czy Holendra Michaela van Gerwena, ale wszyscy ostrzyli sobie też apetyty na występy Polaków z Krzysztofem Ratajskim na czele.

Krzysztof Ratajski nie zawiódł! Sprawił dużą niespodziankę na Torwarze

I to właśnie 19. w światowym rankingu Krzysztof Ratajski był autorem największej niespodzianki meczów I rundy. Polak spełnił oczekiwania rodzimych kibiców i przy ich dopingu pewnie pokonał 6:3 znacznie wyżej notowanego Anglika Roba Crossa, który zajmuje w rankingu 5. miejsce. Był to zatem historyczny sukces, bo pierwszy w tak dużym turnieju na polskiej ziemi.

Ratajski świetnie wszedł w ten mecz - już w pierwszych dwóch podejściach rzucił dwie "140", dzięki czemu zdołał przełamać swojego przeciwnika. Polak prowadził 2:0, a następnie nawet 4:1, a to koniec końców doprowadziło go do wygrania całego spotkania, rozgrywanego do sześciu legów.

Gdy najlepszy polski darter oddawał swój ostatni rzut, który okazał się zwycięski, cały Torwar wybuchł z radości. W ćwierćfinale "Polish Eagle" będzie szukał kolejnej niespodzianki, rywalizując z 10. w rankingu Belgiem Dimitrim van den Berghiem.

Co ciekawe, wygrana Ratajskiego nad Crossem była jedyną niespodzianką piątkowej rywalizacji. W pozostałych meczach I rundy wygrywali faworyci. Przekonali się o tym pozostali reprezentanci Polski. Radosław Szagański (82. w rankingu) przegrał z Holendrem Dannym Noppertem (8.) 2:6, Łukasz Wacławski zaprezentował się z zaskakująco dobrej strony w starciu ze znakomitym Walijczykiem Gerwynem Pricem (4.), przegrywając 3:6. Krzysztof Kciuk (81.) z kolei został zmiażdżony przez mistrza świata, Anglika Michaela Smitha (1.) 1:6.

Oprócz wymienionych zawodników, do ćwierćfinałów awansowali także Belg Dimitri Van den Bergh (10.), Holender Michael van Gerwen (3.), Anglik Nathan Aspinall (9.) i jego rodak Luke Humphries (6.). Dalsza część rywalizacji już w sobotę od godziny 19:00.

Wyniki pierwszego dnia Polish Darts Masters w Warszawie:

Krzysztof Ratajski (19., Polska) - Rob Cross (5., Anglia) 6:3

Michael Smith (1., Anglia) - Krzysztof Kciuk (81., Polska) 6:1

Danny Noppert (8., Holandia) - Radosław Szagański (82., Polska) 6:2

Gerwyn Price (4., Walia) - Łukasz Wacławski (-., Polska) 6:3

Michael van Gerwen (3., Holandia) - Adam Gawlas (49., Czechy) 6:3

Dimitri Van den Bergh (10., Belgia) - Karel Sedlacek (99., Czechy) 6:4

Nathan Aspinall (9., Anglia) - Boris Krcmar (56., Chorwacja) 6:2

Luke Humphries (6., Anglia) - Nandor Major (-., Węgry) 6:0

Pary ćwierćfinałowe: