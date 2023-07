Don Reinhoudt nie żyje. Tragiczna śmierć najsilniejszego człowieka na świecie

Informacja o śmierci Dona Reinhoudta pojawiła się w mediach kilka dni po tragicznym wypadku samochodowym. Informował o tym m.in. "The Post Journal", który donosił, że do zajścia doszło 4 lipca we Fredonii niedaleko Nowego Jorku. Według policji były mistrz świata zjechał z drogi i uderzył autem w drzewo. Został przetransportowany do szpitala, ale tam lekarze stwierdzili zgon. Miał 78 lat.

Nie żyje najsilniejszy człowiek świata Don Reinhoudt. "Był nadczłowiekiem"

Don Reinhoudt w młodości grał w futbol amerykański, koszykówkę i pchał kulą. Zainteresował się sportami siłowymi w wieku 24 lat i to tam odnosił największe sukcesy. Już w latach 1972-1976 zostawał mistrzem świata w trójboju siłowym.

W kategorii superciężkiej ustanawiał rekordy w wyciskaniu leżąc, martwym ciągu i przysiadzie. Łącznie pobijał rekordy świata aż 51 razy. 1085 kilogramów w trójboju z 1975 roku zostało pobite dopiero w 2013 roku. Niebywała siła zaprowadziła go do tytułu najsilniejszego człowieka na świecie. W 1979 roku wygrał mistrzostwa świata strongmanów i pewnie byłby głównym faworytem w kolejnych latach.

Jednak w 1980 roku doznał poważnej kontuzji kolana, przez którą musiał przerwać karierę. Po niej pracował jako księgowy aż do emerytury. Był ważną częścią lokalnej społeczności hrabstwa Chautauqua. Udzielał się w miejscowych szkołach, a także organizował spotkania motywacyjne z młodzieżą.

"Zginał sobie pręty na szyi, wysadzał termofory, aż eksplodowały, i wbijał gwoździe w deski rękami" - wspominają sąsiedzi Renhoudta w "Post Journal". Dodają również, że pomimo postury, siły i sławy, jaką dysponował, był niezwykle miły i uwielbiany przez znajomych i sąsiadów.

"Był nadczłowiekiem. Poza siłą fizyczną widziało się kochającego i inspirującego mężczyznę! Don będziemy za tobą tęsknić. To było błogosławieństwo znać cię i obserwować twój kontakt z dzieciakami z naszego hrabstwa. On nie miał sobie równych. Pewnie teraz skandują "dalej Don", kiedy robi przedstawienia w niebie" - przekazał nauczyciel lokalnej szkoły Randy Anderson.