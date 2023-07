Owsiak ostro podsumował igrzyska europejskie. I nawiązał do afery premiowej

Małopolskie igrzyska europejskie zdecydowanie nie cieszyły się zbyt dużą popularnością. W mediach regularnie czytaliśmy o odpadających dachach, medalach wysyłanych pocztą czy innych kompromitacjach organizatorów imprezy. Mimo to polscy sportowcy pokazali się z jak najlepszej strony, zdobywając łącznie aż 50 medali, w tym 13 złotych. W poprzednich edycjach Igrzysk rozgrywanych w Baku i Mińsku nasi rodacy przywozili kolejno 20 i 14 krążków. Tegoroczna edycja zakończyła się dosłownie kilka dni temu, a już jesteśmy świadkami kolejnych niezrozumiałych wydarzeń.

W środę 5 lipca polscy medaliści zostali uhonorowani podczas uroczystej gali w Centrum Olimpijskim zorganizowanej przez PKOl. Każdy z nich w zależności od koloru zdobytego krążka otrzymał samochód marki Suzuki lub zegarek firmy Ball. Co ciekawe, pojazdy są udostępnione dla sportowców tylko na... rok. W tym dniu powstała również Fundacja Polskiego Sportu, dzięki której nagrody mogły zostać wręczone. Całą sprawę w formie felietonu udostępnionego w mediach społecznościowych skomentował Jerzy Owsiak.

Na początku Założyciel i prezes Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy napisał kilka zdań nt. przebiegu i kosztów olimpiady europejskiej, a następnie mocno skrytykował nowo powstałą fundację, którą nazwał (nie)sportową.

- Europejska Olimpiada, której gospodarzem był Kraków, województwo małopolskie, ale nie tylko, spotkała się z minimalnym zainteresowaniem publiczności i mediów. Mało tego, to właśnie media obserwujące zmagania mogły zarejestrować urywające się dachy, kurtyny, złe pomiary podczas zawodów i najróżniejsze inne – momentami kuriozalne – wpadki organizatorów, jak na przykład wysyłka medali pocztą. Miano wydać 400 milionów złotych, jednak zgodnie z zapowiedziami części mediów Igrzyska mogły kosztować nawet 2 miliardy złotych (ostateczny koszt poznamy jesienią) - napisał Owsiak.

Jerzy Owsiak nawiązał do "afery premiowej"

W temacie Fundacji Polskiego Sportu Owsiak powołał się na przykład "afery premiowej", która dotyczyła pieniędzy dla polskich piłkarzy obiecanych przez premiera Morawieckiego jeszcze przed rozpoczęciem mundialu w Katarze. Jak pamiętamy, gest polityka nie zakończył się zbyt dobrze.

- W tych okolicznościach powstała kolejna, moim zdaniem, mega niejasna w swoich poczynaniach, sportowa fundacja. Na dzisiaj powstała tylko po to, aby wręczyć 74 bardzo atrakcyjne japońskie samochody i zegarki sportowcom za ich medalowe osiągnięcia. Prezent zegarkowy zostaje na ręku, a samochód będzie w rękach sportowców tylko rok. Co po roku? Samochody zostaną w nowo założonej fundacji? W ministerstwie sportu? Czy w gestii Komitetu Olimpijskiego, dilera, czy wrócą do Japonii? Wszyscy widzieliśmy, jak zakończyły się słowne prezenty od Pana premiera kierowane w stronę naszej drużyny piłkarskiej. Dlaczego w tak dziwnych okolicznościach prezentuje się nowa, systemowa fundacja z tak niebywałą szczodrością ni stąd, ni zowąd - zastanawiał się Jerzy Owsiak.