Rząd szczodry dla polskich sportowców. Dostali prawie 80 samochodów. Jest haczyk

W trakcie Igrzysk Europejskich aż 74 polskich sportowców zdobyło łącznie 50 medali. Bilans Polaków to 13 złotych, 19 srebrnych i 18 brązowych krążków. Dodatkowo strzelczyni sportowa Natalia Kochańska i pięcioboista Łukasz Gutkowski dzięki swoim wynikom wywalczyli kwalifikację olimpijską na igrzyska w Paryżu.

Jednym z głównych wydarzeń w trakcie zorganizowanej przez PKOl imprezy było przekształcenie Fundacji Olimpijskiej w Fundację Polskiego Sportu. Prezesem tej organizacji został Adam Korol, a pierwszymi sponsorami Suzuki Motor Poland oraz dystrybutor zegarków Morwa. To właśnie te firmy przekazały nagrody rzeczowe medalistom Igrzysk Europejskich.

Wszyscy złoci medaliści otrzymali zegarki marki Ball. Dodatkowo Suzuki Motor Poland przekazało wszystkim 74 sportowcom samochody tej marki. Niestety dla nich, nie będą mogli cieszyć się z nich na stałe. Firma zapewniła im użytkowanie jedynie na rok. 17-letni Marek Pokwap, który zdobył dwa brązowe medale w teqballu nie może się cieszyć z tej nagrody, bo nie ma jeszcze prawa jazdy. PKOl zdecydował się ufundować mu kurs, a auto otrzyma dopiero po jego pomyślnym zakończeniu.

Doceniono także trenerów, którzy szkolili polskich medalistów. Ich nagroda wydaje się jednak mniej ekskluzywna niż te, które otrzymali sportowcy. Szkoleniowcy uczestników igrzyski muszą zadowolić się pakietami medycznymi firmy Lux Med - głównego partnera medycznego PKOl.

Pochwały od ministra sportu i nagroda specjalna. Igrzyska Europejskie niczym mistrzostwa europy

Samochody, zegarki i pakiety medyczne to nie jedyne nagrody wręczone w trakcie gali. Minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk zapewnił sportowców, że krążki zdobyte na Igrzyskach Europejskich będą wyceniane tak samo jak te z mistrzostw Europy.

- Udało nam się wspólnie zorganizować bardzo dobrą imprezę. Wszyscy w Polsce powinniśmy być z niej dumni. Wy sportowcy sami wiecie najlepiej, ile waży każdy medal, który zawisł na waszych szyjach, ile kosztował was przygotowań, rywalizacji na najwyższym europejskim poziomie. Wszystkie krążki Igrzysk Europejskich będą traktowane tak, jak te z mistrzostw Europy jeżeli chodzi o stypendia i nagrody z Ministerstwa Sportu i Turystyki - zaznaczył Bortniczuk.

Przypomnijmy, że to nie pierwszy raz, gdy minister wyraża zadowolenie z organizacji tej imprezy. We wcześniejszych wypowiedziach zwracał uwagę, że był to test, który pokazuje, że Polska może ubiegać się nawet o organizację igrzysk olimpijskich. Pierwszy możliwy termin, w którym mogłoby się to stać to 2036 rok. Wydaje się to jednak mało możliwe ze względu na bardzo duże zainteresowanie tą imprezą wśród innych państw.

Teraz polscy sportowcy przygotowują się do igrzysk olimpijskich w Paryżu. Te rozpoczną się 26 lipca 2024 roku. Na poprzednich zawodach Polacy zdobyli cztery złote medale, pięć srebrnych i pięć brązowych. Przełożyło się to na 17. miejsce w klasyfikacji medalowej.