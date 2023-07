Polska chce zorganizować IO. Minister wskazał datę. Symboliczną

Po zakończonych w niedzielę igrzyskach europejskich, które odbyły się w Krakowie i innych małopolskich miastach, wróciły rozważania na temat organizacji w Polsce igrzysk olimpijskich. Byłoby to ogromne przedsięwzięcie - do tej pory największą imprezą sportową zorganizowaną przez Polskę, w duecie z Ukrainą, było Euro 2012. W związku z piłkarskimi mistrzostwami Europy wybudowano w Polsce wiele nowych obiektów, w tym m.in. Stadion Narodowy. Do tego doszły też inne inwestycje infrastrukturalne.

REKLAMA

Zobacz wideo Klaudia Zwolińska ze srebrnym medalem w slalomie kajakowym, na Igrzyskach Europejskich! "To jest mój najważniejszy medal"

Polska zorganizuje igrzyska olimpijskie? 2036 najwcześniejszą datą

Igrzyska olimpijskie prestiżem przebiłyby piłkarskie mistrzostwa Europy. To - obok piłkarskiego mundialu - największa impreza sportowa na świecie. Polska, gdyby rzeczywiście była w stanie przygotować realny projekt, mogłaby ubiegać się o organizację imprezy w 2036 roku. Wcześniejsze terminy są już zajęte przez Francję (2024), USA (2028) oraz Australię (2032).

Zaczyna się. Luis Enrique jeszcze nie zaczął pracy w PSG, a już spiął się

Tylko czy igrzyska olimpijskie w Polsce są w ogóle realne? Minister sportu Kamil Bortniczuk uważa, że igrzyska europejskie - mimo że jednym z symboli tej imprezy była niska frekwencja - były dla Polski testem, który udowodnił, że może ona zorganizować jeszcze większą imprezę.

- Dziś już chyba nikt nie ma wątpliwości, że Polskę stać na organizację największych imprez sportowych na świecie. Ta impreza umacnia naszą pozycję w międzynarodowym świecie sportu jako sprawnego organizatora. Już nie tylko największych zawodów na świecie w jednej dyscyplinie, ale też multidyscyplinarnych rozgrywek. Myślę, że to otwiera nam drogę, by na kanwie tych zawodów, walczyć o organizację największych imprez na świecie. Potwierdziliśmy zatem, że igrzyska olimpijskie mogą się odbyć w Polsce w niedalekiej przyszłości - mówił minister w trakcie ceremonii kończącej igrzyska europejskie.

W rozmowie z Radiem Maryja minister sportu przyznał, że "dobrze zorganizowane igrzyska europejskie 2023 to milowy krok, który buduje nasz wizerunek. Taką imprezę można porównać już tylko do igrzysk olimpijskich, jeżeli chodzi o liczbę wolontariuszy, obiektów sportowych, dyscyplin czy liczbę samych sportowców". Minister nie mówił o tym, że IE mają jednak wątpliwy prestiż na świecie. Polska edycja była trzecią w historii, wcześniej imprezę organizowały Azerbejdżan i Białoruś.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Lewandowski i Bednarek zbesztani. Santos dostał radę. "Na jego miejscu bym zrezygnował"

2036 to symboliczna data. 100 lat od haniebnych igrzysk

Bortniczuk, pytany wcześniej o możliwy rok organizacji, przyznawał, że 2036 to najwcześniejsza możliwa data, ale ma być ona symboliczna - 100 lat wcześniej odbywała się "nazistowska, haniebna olimpiada w Berlinie". Przypomnijmy, że rządzący wówczas Niemcami Adolf Hitler wykorzystał imprezę do celów propagandowych. Na marginesie: w historii sportu zdarzało się to wielokrotnie. Po raz ostatni na mistrzostwach świata w Katarze. Przykład olimpijski? Zimowe igrzyska w Soczi, które na swój użytek wykorzystał prezydent Rosji Władimir Putin.

Przeszkodą w zorganizowaniu igrzysk w 2036 roku - niezależnie od zbudowania społecznego poparcia, stworzenia budżetu i rozbudowy infrastruktury - byłaby także konkurencja. Potwierdzone zostały już kandydatury Meksyku, Indonezji i Turcji. Możliwe jest, że Polska musiałaby walczyć o organizację również z Koreą Południową, Indiami, Włochami czy Danią, które też wymienianie są w roli potencjalnych gospodarze. Z symbolizmu stulecia zorganizowanych przez nazistów igrzysk mogliby też skorzystać Niemcy wspólnie z Izraelem - plotki o takiej kandydaturze też się pojawiły, choć nie wydaje się ona szczególnie realistyczna.