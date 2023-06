Zrobiła to! Polka wygrała morderczy wyścig. Nowy rekord świata

"To jest najbardziej spontaniczna i szalona rzecz, jakiej się w życiu podjęłam!" - przekazała kilka dni przed rozpoczęciem morderczych zmagań Alicja Pyszka-Bazan za pośrednictwem Instagrama. 30-latka zaplanowała start w dwukrotnym Ironmanie podczas Bretzel Ultra Triathlon we Francji. Okazuje się, że dystans nie tylko pokonała, a dodatkowo pobiła rekord świata.

REKLAMA

Zobacz wideo "Nie możemy podchodzić treningowo". Adam Małysz po kiepskim dla Polaków konkursie na skoczni normalnej

Alicja Pyszka-Bazan nową rekordzistką świata. Robert Karaś najwyraźniej pomógł

Pyszka-Bazan we francuskich zawodach miała do pokonania 7,6 km pływania, 360 km jazdy rowerem i 86 km biegu. Jej zadaniem było pobicie sześcioletniego rekordu świata, który należał do Estonki Sirlet Viilas, która w 2016 roku pokonała morderczy wyścig w 23 godziny, 31 minuty i 38 sekundy.

Andrzej Bargiel rusza na kolejną wyprawę. I to natychmiast. Znamy szczegóły

Kciuki za Polkę trzymał Robert Karaś, o czym informował za pośrednictwem Instagrama. Rekordzista świata w 10-krotnym Ironmanie z pewnością miał dla koleżanki dobre rady, a ta była świetnie przygotowana. Udowodniła to w mniej niż dobę po rozpoczęciu wyścigu we francuskim Colmar.

Polska triathlonistka bez problemów pobiła rekord świata, ponieważ metę minęła z prawie 20-minutowym zapasem. Konkretnie po 23 godzinach, 12 minutach i 2 sekundach. Na ostatnich kilometrach biegu próbował jej przeszkodzić bardzo mocny deszcz, ale nie dał rady.

Polak zagrał tak, że rywal zgłupiał. Nie, to nie efekty specjalne [WIDEO]

"Rekord świata" - napisała Pyszka-Bazan, publikując zdjęcie tuż po ukończeniu wyścigu. Kapitalny wynik z pewnością zapisze ją na kartach historii, chociaż to nie jej pierwszy sukces. 30-latka może pochwalić się tytułami mistrzyni Polski i wicemistrzyni Europy na dystansie 1,9 km pływania, 90 km jazdy na rowerze i 21,1 km biegu w swojej kategorii wiekowej.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Anna Pyszka-Bazan w przeszłości była zawodniczką bikini fitness, ale w 2019 roku zmieniła sport i zaczęła startować w zawodach triathlonowych. Ponadto jest synową znanego satyryka i aktora Krzysztofa Materny.