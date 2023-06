Andrzej Bargiel rusza na kolejną wyprawę. I to natychmiast. Znamy szczegóły

- Andrzej przyzwyczaił nas już do tego, że co roku ma dla nas nowe wiadomości. Nie inaczej jest teraz - zaczął spotkanie Bartek Dobroch, przewodnik tatrzański i autor książek o tematyce górskiej. A później już mówił głównie Andrzej Bargiel, który w czwartek przed południem poinformował, że wyrusza na kolejną wyprawę.

- Mamy lato, ale ciągnie mnie w wysokie góry. Niebawem rusza kolejna wyprawa. Całkiem niebawem, bo już w piątek rano ruszamy do Pakistanu. W Karakorum, konkretnie w rejon Gaszerbrumu I (8080 m n.p.m.) i Gaszerbrumu II (8035 m n.p.m.) - wyjawił Bargiel.

Bargiel był już w Pakistanie na początku roku. - Byłem pod Gaszerbrumem już dwa razy. Niestety nie były to miłe wspomnienia. Mam nadzieję, że tym razem będzie inaczej. Poza tym lubię Pakistan, dobrze się tam czuję. Jest tam fajne pasmo górskie, gdzie jest mnóstwo strzelistych szczytów, które zwyczajnie inspirują. Jest też bardziej dziko, turystyka wokół szczytów nie jest aż tak intensywna, więc jest więcej przestrzeni. Poza tym znam tam mnóstwo ludzi, którzy są mega serdeczni i fajni. A do tego w okresie letnim jest relatywnie dobra pogoda w regionie Karakorum, gdzie również jest sporo szczytów, które nie zostały jeszcze zdobyte - powiedział Bargiel.

"To nie do końca działa w ten sposób"

Gaszerbrum I i Gaszerbrum II to są szczyty, z których były już zjazdy na nartach. Bargiel zatem nie będzie pierwszy. - To nie do końca działa w ten sposób, że jedyną inspiracją dla mnie jest to, że muszę coś zdobyć po raz pierwszy. Jadę w świetny teren do zjazdów, gdzie są dwa wysokie szczyty blisko siebie, w którym zawsze można wytyczać nowe linie - powiedział Bargiel, ale zaznaczył, że konkretne plany dopiero wykształcą się, kiedy dotrą na miejsce.

Bargiel do Pakistanu leci m.in. razem z Januszem Gołębiem, a więc pierwszym zimowym zdobywcą Gaszerbrumu I. Wyprawę uzupełniają Bartek Pawlikowski i Maciej Sulima, którzy będą odpowiadać za jej dokumentację.

"Góry to są bardzo niebezpieczne miejsca"

- Kochamy jeździć w góry, działać w nich, ale to są bardzo niebezpieczne miejsca, więc trzeba podchodzić do tego bardzo precyzyjnie. Dlatego super, że będę miał wokół siebie ludzi, którzy się znają i to czują. Dobrze orientują się w terenie, co też jest bardzo ważne - przyznał Bargiel i dodał, że plan jest taki, by w Pakistanie spędzić cały lipiec.

Bargiel jako pierwszy człowiek w historii zjechał na nartach z wierzchołków K2 (8611 m n.p.m.) oraz Broad Peak (8051 m n.p.m.). Rok temu - wraz z Januszem Gołębiem - po raz kolejny chciał bez użycia dodatkowego tlenu wejść na szczyt Mount Everestu (8848 m n.p.m.), a następnie zjechać z niego na nartach, ale wyprawę pokrzyżowały złe warunki pogodowe. - Na razie czuję, że warto zmienić otoczenie, ale nie wykluczam, że jeszcze wrócę pod Everest - przyznał w czwartek Bargiel.