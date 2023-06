Kibice okrzyknęli ją "miss igrzysk europejskich". Złota medalistka robi furorę

Bernadette Szocs jest aktualną mistrzynią Europy w grze podwójnej. Na igrzyskach europejskich w Krakowie w półfinale wyeliminowała reprezentantkę Polski, Natalię Bajor, wygrywając z nią 11:6, 11:9, 11:3 i 11:5.

Bernadette Szocs - mistrzyni tenisa stołowego zachwyca. "Miss igrzysk europejskich"

Wcześniej Rumunka w ćwierćfinale pokonała reprezentantkę Niemiec, Ninę Mittelham 11:8, 5:11, 11:6, 10:12, 11:7, 11:4. Po zwycięstwie z Bajor w finale wygrała z Xiaoxin Yang z Monako 4:11, 7:11, 11:7, 8:11, 13:11, 11:9, 11:3.

W przeszłości rumuńska tenisistka stołowa występowała między innymi na letnich igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro w 2016 roku, gdzie wraz z dwiema rodaczkami, Danielą Dodean oraz Elizabetą Samarą w 1/8 finału odpadły z reprezentantkami Korei Południowej. Do tej pory najlepiej szło jej w 2019 roku, gdy osiągnęła najwyższe dotychczas, 14. miejsce w rankingu światowym. Obecnie znajduje się na 24. pozycji.

28-letnia zawodniczka przykuła uwagę fanów swoim kontem na Instagramie, gdzie często dzieli się swoimi sukcesami, czy kulisami przygotowań do zawodów. Nie omieszkała też napisać paru emocjonalnych zdań po zdobyciu złota na tegorocznej imprezie w Małopolsce.

"Kolejne marzenie spełnione. Nigdy nie wątp we własny potencjał, bo jest on nieograniczony! W końcu udało mi się wspiąć na najwyższy stopień igrzysk europejskich. Powiedzieć, że jestem szczęśliwa i spełniona, to jakby nie powiedzieć nic!" - napisała Rumunka, dziękując swoim trenerom oraz bliskim.

Igrzyska europejskie w Krakowie rozpoczęły się tydzień temu, 21 czerwca i potrwają do 2 lipca. Na ten moment Polacy wywalczyli 30 medali: 10 złotych, 11 srebrnych i dziewięć brązowych, co plasuje nas na czwartym miejscu w kwalifikacji medalowej.