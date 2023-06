Wielki rywal Karasia idzie jak burza. Padnie rekord Guinnessa. Niewiarygodny wyczyn

Kostera w czwartek 1 czerwca rozpoczął największą trasę triathlonową świata. Całe wyzwanie nosi nazwę 365 Triathlon, a polega na pokonaniu dystansu dłuższego od równika w ciągu równo 365 dni. Łącznie to 40 170 kilometrów.

Kostera bije rekord Guinnessa. Zaczął prawie miesiąc temu

Obecnie Adrian Kostera walczy, aby pokonać pierwszy etap, którym jest pływanie. Zainaugurował go na początku tego miesiąca w pobliżu Mostu Grunwaldzkiego we Wrocławiu, skąd wskoczył do rzeki Oława. Tam jednak tylko oficjalnie rozpoczął cały etap, gdyż teraz Kostera kontynuuje go pod Sycowem. Łączny dystans, który ma do przepłynięcia to 1205 km. Następnie czeka go 31 132 km jazdy na rowerze, a na koniec 7833 km biegu. Jak sam pisze triathlonista, jeśli ukończy całe wyzwanie, będzie to rekord Guinnessa pod względem najdłuższego triathlonu w historii, a wszystko ma zamiar zrobić w "anturażu zniewalającej scenerii Dolnego Śląska".

Wszystkie etapy wyzwania 365 Triathlon wyglądają następująco:

67 dni pływania (po 18 km)

155 dni jazdy na rowerze (po 200 km)

143 dni biegania (po 55 km)

Postępy Kostery można śledzić na jego stronie internetowej, gdzie znajdziemy dokładnie rozpisany plan wszystkich trzech etapów, rozłożonych na 365 dni. Informacje aktualizowane są co kilka dni. Ostatni raz statystyki były zmienianie 20 czerwca, gdy na liczniku zawodnik miał 360 pokonanych kilometrów. Z jego Instagrama wiemy jednak, że dzisiaj udało mu się przebić barierę 500 kilometrów. Do końca pierwszego etapu zostało mu jeszcze 700 kilometrów i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem ze strony internetowej, drugi etap, na rowerze, rozpocznie 8 sierpnia.

Rozpoznawalność Kostery znacznie wzrosła w sierpniu ubiegłego roku, gdy brał udział w zawodach Swiss Ultra Triathlon razem z Robertem Karasiem. Uderzył wtedy w Karasia mówiąc, że ten wycofał się z imprezy, bo nie wytrzymał jej morderczego tempa, a także źle zarządzał jego rozłożeniem. Na to wszystko odpowiedział Karaś, który nazwał Kosterę "debilem" i stwierdził, że ten "pier.... głupoty w internecie".