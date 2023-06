Sterydziarze złapani przez organy ścigania. Wielki gang rozbity. Sprawa na skalę światową

Na konferencji w Brnie byli obecni między innymi Dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej (POLADA) Michał Rynkowski oraz Naczelnik Zarządu w Katowicach CBŚP Łukasz Fołta. Została ona poświęcona wspólnym działaniom polskich, czeskich i słowackich organów ścigania w sprawie gangu sterydowego. "Była to pierwsza w historii tego typu sprawa na międzynarodową skalę, w której POLADA uczestniczyła zarówno w charakterze głównego eksperta jak i w charakterze biegłego" - czytamy w informacji prasowej agencji.

Polska policja brała udział w rozbiciu międzynarodowej szajki. Działała w naszym kraju

- Po raz kolejny mamy dowody na to, że zorganizowana przestępczość to dziś nie tylko narkotyki, to także rynek sterydów, podrabianych suplementów oraz innych nielegalnych i często zagrażających zdrowiu i życiu substancji. Skala tej konkretnej sprawy powinna być kolejnym ostrzeżeniem dla całego społeczeństwa, a dla sportowców w szczególności - powiedział podczas konferencji Rynkowski.

Z informacji prasowej Zespołu Prasowego CBŚP dowiadujemy się więcej na temat szczegółów sprawy. "Gang działał od 3 lat na terenie kilku krajów europejskich, w tym między innymi w Polsce, Czechach, Słowacji czy Bułgarii. Wszystko wskazuje na to, że był kierowany przez Polaka i Czecha. Z ustaleń śledczych wynika, że z krajów azjatyckich przemycano ogromne ilości prekursorów i innych komponentów, które następnie wykorzystywano do nielegalnej produkcji środków na potencję oraz steroidów anaboliczno-androgennych, nazywanych potocznie sterydami. Wytwarzanie tych środków miało miejsce w Polsce, Czechach i Słowacji" - czytamy.

Spore "łupy" policji. Zatrzymano łącznie 19 osób

Wskazano również, jakie efekty przyniosły skoordynowane działania na terenie Polski, Czech i Słowacji. "Zlikwidowano 5 miejsc, gdzie produkowano nielegalne środki farmaceutyczne, 10 magazynów, w których znaleziono około 550 tys. opakowań z nielegalnymi produktami medycznymi, gotowymi do wprowadzenia na czarny rynek. Wśród zabezpieczonych substancji znajdowały się również nowe substancje psychoaktywne. Przejęto także mienie należące do podejrzanych, o łącznej wartości około 3,5 mln euro" - wyliczono.

Zatrzymano łącznie 19 osób, w tym pięciu Polaków, którym grozi kara 12 lat pozbawienia wolności. Reszta podejrzanych będzie sądzona wobec miejscowego prawa.