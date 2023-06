Mistrz świata popełnił samobójstwo. Wcześniej przyłapano go na dopingu

Władimir Siedow przez lata należał do światowej czołówki podnoszenia ciężarów. Początkowo dźwigał w kategorii do 84 kilogramów, a później przeniósł się do kategorii do 94 kilogramów, w której w 2009 roku wywalczył mistrzostwo świata. We wtorek media obiegła informacja o śmierci sztangisty, którą potwierdziła Kazachska Federacja Podnoszenia Ciężarów.

Siedow popełnił samobójstwo. Kazachski sztangista miał 35 lat

"Doświadczony sportowiec, sztangista Władimir Siedow zmarł poprzedniej nocy. Zasłużony Mistrz Sportu Republiki Kazachstanu, uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w 2008 roku, wielokrotny mistrz i rekordzista Kazachstanu poświęcił swoje życie sportowi. Za wybitne osiągnięcia sportowe został odznaczony Orderem Qurmet" - czytamy w oświadczeniu federacji, która złożyła przy okazji wyrazy współczucia rodzinie i bliskim zawodnika.

Siedow, oprócz mistrzostwa świata z 2009 roku, miał w dorobku brązowy medal czempionatu globu, który wywalczył w 2013 roku na pomoście we Wrocławiu. Na wspomnianych już igrzyskach w Pekinie zajął z kolei czwartą lokatę.

Wyniki te zostały jednak anulowane, a wszystko za sprawą przyłapania Kazacha na dopingu. W 2016 roku testy przeprowadzone przez Międzynarodową Federację Podnoszenia Ciężarów (IWF) i Światową Agencję Antydopingową (WADA) wykryły w jego organizmie stanozololu. Po trwającym dwa lata śledztwie Siedow został zdyskwalifikowany na osiem lat.

Siedow od najmłodszych la był związany ze sportem. Podobnie jak jego starszy brat Siergiej, który obecnie pracuje jako trener reprezentacji Kazachstanu w podnoszeniu ciężarów.