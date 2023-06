To już nie jest śmieszne. Kolejna wpadka na igrzyskach europejskich. "Karygodne"

Rywalizacja w III Igrzyskach Europejskich trwa w najlepsze. W Tarnowie odbyła się rywalizacja we wspinaczce sportowej, w której znakomicie zaprezentowały się Natalia Kałucka i Aleksandra Mirosław, które zdobyły odpowiednio złoto i srebro. Miasto to było również miejscem, gdzie rozegrano mecze piłki ręcznej plażowej. W trakcie zmagań doszło do groźnego incydentu, o którym poinformowała Agnieszka Niedziałek ze Sport.pl.

Prezydent Tarnowa uspokaja po niebezpiecznym incydencie. "Nikt nie doznał uszczerbku"

Z nowej trybuny stadionu w Mościcach odpadł niewielki element zadaszenia. Obiekt ten został zmodernizowany głównie z myślą o igrzyskach europejskich, ale jak widać, nie wszystko poszło po myśli organizatorów. Większą atrakcją dla garstki kibiców było odpadnięcie blaszanej maskownicy, niż sama rywalizacja.

- Był taki incydent. Natychmiast wykonawca został wezwany i usnął tę usterkę. Najprawdopodobniej bardzo wysoka temperatura spowodowała rozszerzenie materiału. Nie powinno do tego dojść, to jest w ogóle karygodne. Nikt nie doznał uszczerbku. Ta opaska, w pewnej części konstrukcji dachu, została na całej długości dachu usunięta. Nie powinno się to już w żaden sposób powtórzyć - zapewnił prezydent Tarnowa Roman Ciepiela w rozmowie z Radiem Kraków.

Ciepiela odniósł się przy okazji do bardzo słabej frekwencji na trybunach. - Uważam, że lepiej rozdać bilety uczniom, studentom lub w drodze jakichś konkursów nawet, niż pozostawiać puste trybuny. Poprosiłem o te bilety. Trochę dostaliśmy i m.in. na Facebooku tarnow.pl można uczestniczyć w takiej akcji rozdawania biletów. Myślę, że organizatorzy wzbudzą w sobie taką refleksję i przekażą nam więcej biletów do rozdania. Ja też nie mogę patrzeć na puste miejsca - podsumował.

Pustki na trybunach nie są problemem jedynie podczas rywalizacji w Tarnowie. Bardzo małym zainteresowaniem kibiców cieszyła się również rywalizacja lekkoatletów na Stadionie Śląskim w Chorzowie. W tym przypadku można jednak mówić o sporym zaskoczeniu, bowiem Polacy w tej dyscyplinie odnoszą bardzo dobre wyniki.

Potwierdzeniem mogą być złote medale igrzysk europejskich, wywalczone przez Ewę Swobodę (bieg na 100 m), Pię Skrzyszowską (bieg na 100 m przez płotki) i Wojciecha Nowickiego (rzut młotem). Między innymi te wyniki przełożyły się na wywalczenie przez polską reprezentację drugiego miejsca w drużynowych mistrzostw Europy. Nasi lekkoatleci od lat nie schodzą z podium tej imprezy. Po dwóch zwycięstwach (2019 i 2021) tym razem musieli oni uznać wyższość Włochów.