Kolejne złoto dla Polski na igrzyskach europejskich. A mogły być nawet dwa

Julia Walczyk-Klimaszyk od początku igrzysk europejskich prezentowała się z bardzo dobrej strony. Fazę eliminacyjną zakończyła z bilansem 5 wygranych i jednej porażki i pewnie awansowała do 1/16 finału, gdzie pokonała 15:7 Chorwatkę Dorję Blazić. W 1/8 finału w takim samym stosunku pokonała Węgierkę Katę Kondricz.

Julia Walczyk-Klimaszyk ze złotem we florecie na igrzysk europejskich

Pierwsze poważniejsze problemy polska florecistka miała dopiero w ćwierćfinale z reprezentantką Izraela Lior Druck, ale zdołała wygrać 15:13. W ten sposób zapewniła sobie co najmniej brązowy medal, lecz nie zamierzała na tym poprzestać. Po emocjonującym półfinale pokonała 14:13 Rumunkę Malinę Calugareanu i awansowała do finału.

Jedyna arena igrzysk wypełniona co do miejsca. "Wytworzył się mikroklimat". Mamy medal!

W nim Walczyk-Klimaszyk zmierzyła się z Węgierką Florą Paaztor. Tym razem poszło jej dużo łatwiej, w pewnym momencie prowadziła już nawet 14:8. I choć przeciwniczka zdobyła jeszcze trzy punkty, to potem Polka trafiła ją i zdobyła punkt na wagę złotego medalu.

Krzysztof Kaczkowski ze srebrem w szabli. Przegrał z Sandro Bazadze

Niedługo po tym, jak Walczyk-Klimaszyk sięgnęła po złoto, jej wynik mógł powtórzyć Krzysztof Kaczkowski w rywalizacji w szabli. Od samego początku musiał wznieść się na wyżyny, w 1/16 finału pokonał 15:14 Izraelczyka Davida Frumgarzsta. Następnie zwyciężył 15:12 Włocha Michele Galo oraz 15:7 Rumuna George Dragomira.

W tym momencie Polak miał już pewny medal, a po wygranej 15:14 z Brytyjczykiem Williamem Dearym awansował do walki o złoto. W niej zmierzył się z Gruzinem Sandro Bazadze, wielki faworytem rywalizacji, liderem światowego rankingu. Kaczkowski prowadził już nawet 4:1, lecz potem to rywal zapunktował sześciokrotnie. Walka była zacięta, polski szermierz doprowadził nawet do wyniku 12:12, ale ostatecznie przegrał 13:15.