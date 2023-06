Mistrz NFL jednym zdjęciem podzielił fanów. Mocne komentarze. "Okrutne"

Carson Wentz to zawodnik futbolu amerykańskiego, występujący na pozycji rozgrywającego. W 2017 roku w barwach Philadelphia Eagles wygrał Super Bowl i został mistrzem ligi NFL. Ostatnio grał w klubie Washington Commanders, a od kilku miesięcy jest wolnym agentem. Teraz zrobiło się o nim głośno, lecz nie za sprawą jego boiskowych dokonań.

Carson Wertz pochwalił się zdjęciem z polowania. Mieszane komentarze

W piątek 23 czerwca Amerykanin zamieścił w mediach społecznościowych fotografie z polowania, na których pozuje obok martwego niedźwiedzia z pokaźnych rozmiarów łukiem. "Mieliśmy okazję zobaczyć i śledzić czarnego niedźwiedzia w jednym z naszych nowych ulubionych miejsc na ziemi - na Alasce! Niesamowita podróż i niesamowite zwierzę!" - napisał na Instagramie.

Pod zdjęciami opublikowane przez 30-latka pojawiło się wiele komentarzy, z których wiele było krytycznych. "To jest przerażające! Mordowanie zwierząt sprawia, że mężczyźni wyglądają jak mali, smutni chłopcy", "Zostaw zwierzęta w spokoju. Odpychające", "Okrutne. Zwierzęta zasługują na więcej", "Powinieneś iść do więzienia" - czytamy. Sugerowano też, że Wentz mógłby wykorzystać swoją popularność w innym celu. "Możemy zajmować się tyloma rzeczami. Dlaczego wybierasz robienie krzywdy? Tak wiele osób cię śledzi. Mógłbyś promować ratowanie dzikiej przyrody Alaski, zamiast tego mordujesz niedźwiedzie. To takie słabe" - dodano.

Niektórzy użytkownicy bronili zawodnika lub składali mu gratulacje. "Ludzie nie rozumieją polowania", "Nie wierzę, że naprawdę są wściekli" - czytamy. Zwrócono także uwagę, że polowanie pozwala się, aby kontrolować populację zwierząt. "Zakładając, że zrobił to legalnie, polowanie jest ochroną. Niedźwiedzie nie giną w ten sposób, chyba że państwo na to pozwoli. Zostawcie go w spokoju".

Wentz i jego brat Zach na wspólnym koncie na Instagramie często publikują zdjęcia z polowań, na których widać ich z ptakami, kaczkami, a nawet jeleniami. Niedźwiedź jest ich zdecydowanie najbardziej pokaźną zdobyczą.

Carson Wentz szuka klubu. "Jest otwarty na różne role"

Carson Wentz na razie ma dużo czasu na polowania, gdyż nadal szuka klubu. Nie tak dawno dziennikarz ESPN Jeremy Fowler wyjawił, że zawodnikiem interesuje się kilka drużyn, a on sam jest otwarty na pełnienie roli rezerwowego. - Trenuje w Los Angeles, planuje zagrać w tym roku. Kilka drużyn okazuje zainteresowanie. Jest otwarty na różne role, może być podstawowym zawodnikiem, może być rezerwowym, ale po prostu chce grać w nadchodzącym sezonie - powiedział. Nowy sezon NFL wystartuje we wrześniu.