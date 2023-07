Nowe zajęcie Jerzego Janowicza. Jest rozchwytywany. A złośliwi powiedzą: "podróbka"

Podczas sportowych imprez nieraz słyszy się hasło, że ściany pomagają gospodarzom. W padlu pomagają wszystkim, bo odbijanie od nich piłki jest częścią gry. A największe wrażenie robią akcje, gdy zawodnicy wybiegają z tej swoistej klatki i spoza niej przebijają piłkę przez otwór wejściowy znów na kort. Czy jest widowiskowo? Jak najbardziej. Czy Polacy masowo zaczną uprawiać tę nową wciąż dyscyplinę? To się okaże. Na razie pozostaje dla wielu dość egzotyczna i rodzime środowisko dopiero pracuje nad zwiększeniem jej popularności. Zadanie ułatwić powinna m.in. zwiększająca się ostatnio w szybkim tempie liczba kortów. Przez pierwsze 11 lat wybudowano ich ok. 50, a w pierwszej połowie tego roku powstało już drugie tyle.

Słyszysz "Jerzy Janowicz" i myślisz "tenis", ale za jakiś czas tuż obok pojawić się może nowe skojarzenie - padel. Półfinalista Wimbledonu z 2013 roku po kilkuletnim okresie hobbistycznego grania wziął się bowiem za ten sport poważniej. Na tyle poważniej, że wystąpił w igrzyskach europejskich w Krakowie. W deblu - z Marcinem Maszczykiem - odpadł w 1/8 finału, a w mikście razem z Aleksandrą Rosolską dotarł rundę dalej. To właśnie do 32-latka, który był w przeszłości 14. tenisistą świata, podchodziło najwięcej widzów przed i po meczach. Mało tego, zdjęcia z nim bardzo chętnie robili sobie także czołowi padliści i ich trenerzy, w tym rywale Polaka.

- To miłe i sympatyczne. Padliści z reguły śledzą tenisowe wyniki i znają lepszych zawodników. Odbiór mojej osoby w tym środowisku był bardzo fajny. Dostałem już kilkanaście zaproszeń pod kątem sparingów i treningów w różnych miejscach w Europie. Mówiono mi, że powinienem pójść tą drogą, bo mam na to papiery - relacjonuje Janowicz.

Potężnie zbudowany i mierzący ponad dwa metry wzrostu Polak znacząco górował nad większością rywali w nowym sporcie warunkami fizycznymi. W ćwierćfinale miksta po drugiej stronie siatki stali mający 182 cm wzrostu David Gala i niższa od niego o 20 cm Araceli Martinez. Janowicz korzystał nieraz ze swojej wielkiej siły uderzenia, testując wytrzymałość ścian zbudowanych z przezroczystej pleksy. Rywale, choć znacznie młodsi, to górowali padlowym doświadczeniem i wyszkoleniem technicznym.

- Topowi zawodnicy w tym sporcie są średnio o 25 cm niżsi ode mnie lub jeszcze więcej. Nigdy nie będę typowym padlistą, mój styl zawsze będzie się różnił. Podczas obozu w Alicante trenerzy powiedzieli mi jednak, że ten sport zmierza właśnie w taką stronę jak ja już praktycznie gram. Bo wielu tenisistów po zakończeniu kariery przechodzi do padla - opisuje Janowicz.

O potencjale promocyjnym słynnego tenisisty jeszcze przed rozpoczęciem IE przekonał się prezes Polskiej Federacji Padla Marcin Potrzebowski.

- Jurek jest niesamowitym magnesem. Zobaczyliśmy jego potencjał choćby na ceremonii ślubowania w Polskim Komitecie Olimpijskim. Jego nazwisko przyciąga dziennikarzy i uwagę publiczności. Jest bardzo charakternym gościem, wszyscy go znają z kortów tenisowych i chciano go zobaczyć w czymś nowym. Niesamowicie nam to pomogło, jeśli chodzi o promocję. Spotkaliśmy się z ogromnym zainteresowaniem padlem, ale duża jego część wynika z tego, że pojawił nam się Jerzy Janowicz - przyznaje Sport.pl działacz.

W Polsce zaczęło się od ironii. Być jak Hiszpania

Spory zaciąg wśród byłych tenisistów nie dziwi, bo ten powstały w 1969 roku w Meksyku sport to połączenie właśnie tenisa i squasha. W latach 70. trafił do Hiszpanii, gdzie w Marbelli powstał pierwszy profesjonalny klub. Dekadę później w padla grano już w Argentynie i innych krajach Ameryki Południowej. W 1991 roku w Madrycie założono Międzynarodową Federację Padla (IPF), a rok później zorganizowano pierwsze mistrzostwa świata z udziałem ośmiu nacji.

Do Polski dyscyplina ta dotarła 12 lat temu, trochę przypadkowo. - Na targach sportowych poznałem Hiszpana i rozmawialiśmy o zupełnie innym sporcie, ale skończyło się na tym, że zaprosił mnie do swojej ojczyzny, by pokazać mi padla. Stwierdziłem, że warto spróbować przenieść go do Polski, bo to sport dla każdego - od siedmio- do 70-latka - wspomina Potrzebowski.

Na początku jeździł po klubach tenisowych, zachęcając obecnych tam do nowej dyscypliny. Najpierw podchodzono do niej z dystansem i dawką ironii.

- Mówiono z uśmiechem, że to podróbka tenisa. Nie chciano wtedy nawet sprawdzać. Teraz to już na tyle powszechny ruch, że tenisiści z zainteresowaniem się przyglądają i duża część próbuje swoich sił w padlu - opowiada szef krajowej federacji.

Największym i najmocniejszym ośrodkiem padla na Starym Kontynencie jest Hiszpania, która na świecie sukcesami ustępuje tylko Argentynie. Tylko w jednym z sześciu meczów o medale IE w poprzednią niedzielę nie było duetu z tego kraju, a finał męskiego debla był wewnętrznym pojedynkiem tamtejszych par. W sumie Hiszpanie wywalczyli pięć z dziewięciu możliwych krążków. I to wszystko chociaż do Krakowa zabrali bardzo młodą ekipę - żaden z zawodników nie miał więcej niż 23 lata, a wspomniany wcześniej Gala to 17-latek.

- Tajemnica naszego sukcesu? Selekcja, trening i podbudowa techniczna. Ta ostatnia jest fundamentalna, bo bez niej nic nie dadzą świetne przygotowanie fizyczne czy zmysł taktyczny. Przenieśliśmy to z tenisa. W porównaniu z innymi krajami w Europie u nas padel ma znacznie dłuższą historię i mamy już utworzoną całą organizację - bazę treningową, prywatne kluby, akademie, kadrę szkoleniową - wylicza główny szkoleniowiec Hiszpanów Juanjo Gutierrez.

On sam jest byłym tenisistą, ale Hiszpanie mają już zawodników, którzy zaczynali od padla. Przykładem jest Gala. Złoty medalista IE w Krakowie w deblu i brązowy w mikście został wypatrzony przez szkoleniowców krajowej federacji na jednym z turniejów jako niespełna siedmiolatek. Potrzebowski opowiada, że Hiszpanie mają styczność z tym sportem już w szkołach, a od dziecka uczą się go także Portugalczycy.

- W 90 procentach krajów w Europie padliści to wciąż głównie tenisiści, którzy polubili tę grę i się jej uczą. To nigdy nie będzie to samo co wtedy, gdy zaczyna się od dziecka, bo oni mają naleciałości tenisowe, które potem trzeba eliminować i uczyć się nowych zagrań typowo padlowych - tłumaczy.

50 kortów przez pierwsze 11 lat. I 50 kolejnych w pięć miesięcy

Na podstawie danych dotyczących sprzedaży rakiet do padla szacuje się, że sport ten uprawiać może ok. 12 milionów ludzi na świecie. W Hiszpanii wśród amatorów ustępuje on popularnością tylko piłce nożnej.

- Szef portugalskiej federacji mówił mi, że u nich niedługo może on wyprzedzić piłkę. To byłby chyba pierwszy taki przypadek na świecie. Padel w pewnym momencie stał się też bardzo popularny w Skandynawii, a pomogła mu w tym pandemia COVID-19. Ludzie nie mogli wówczas wyjeżdżać, a potrzebowali socjalizacji. Dodatkowo w wydaniu amatorskim nie jest on aż tak techniczny i trudny jak tenis - wskazuje szef polskiej federacji.

Z jego ogólnych wyliczeń wynika, że w Polsce sport ten uprawiać może ok. 2-3 tysiące osób. Dodaje jednak, że ciężko to obecnie dokładnie oszacować, bo w szybkim tempie rośnie liczba klubów, dołączają też nowe osoby, a nie ma żadnego oficjalnego wykazu. Ile trzeba będzie czekać w kraju na pierwsze pokolenie padlistów związanych z tym sportem od małego?

- Staram się być optymistą i chciałbym, by to było za 3-4 lata - rzuca Potrzebowski.

Na razie reprezentacja Polski przypomina nieco piłkarską reprezentację San Marino, w której nie brakuje przedstawicieli różnych profesji. Wśród Biało-Czerwonych dominują byli tenisiści, ale są też np. naukowiec specjalizujący się w analizie danych biomedycznych i algorytmach sztucznej inteligencji oraz lekarka w trakcie specjalizacji. Krajowi zawodnicy będą mieli coraz więcej miejsc do gry, bo - jak mówi Potrzebowski - w ostatnim czasie nastąpił duży progres.

- Pierwsze korty powstały 12 lat temu - jeden w Warszawie i dwa w Sopocie. Do końca ubiegłego roku było ok. 50 obiektów do padla. Przez ostatnie pięć miesięcy podwoiliśmy tę liczbę, a kolejne kluby są w przygotowaniu - relacjonuje działacz.

Kamień milowy i zbliżenie się do MKOl. Potknięcie i zamieszanie podczas IE

Potrzebowski przyznaje, że ogromne znaczenie dla światowego i polskiego padla miała decyzja o włączeniu tej dyscypliny po raz pierwszy w historii do programu igrzysk europejskich. W rywalizacji w Krakowie wzięło udział ponad 120 sportowców z 23 krajów.

- To kamień milowy, bo dzięki temu zbliżamy się do rodziny olimpijskiej i uznania padla przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, a to kluczowe, by stać się sportem wyczynowym. Ile jeszcze nam brakuje do tego uznania? Zasadniczo wymagany jest udział bodajże 75 krajów z narodowymi rozgrywkami i uznanymi przez narodowe komitety olimpijskie lub ministerstwo sportu. W IPF obecnie zrzeszone są 64 kraje, ale nie potrafię powiedzieć, ile z nich jest uznanych przez odpowiednie instytucje w swoim państwie - zastrzega.

Polska federacja została założona sześć lat temu, w ubiegłym roku została przyjęta przez PKOl, ale nie ma jeszcze statusu polskiego związku sportowego.

- To będzie kolejny kamień milowy, bo wówczas będziemy mieć stałe dofinansowanie dla naszych sportowców. Obecnie funkcjonują jako amatorzy i często jeżdżą na turnieje za własne pieniądze. Pod względem finansowym już IE były dla nas przełomem, bo ministerstwo sportu wsparło nas w przygotowaniach do tej imprezy. Dzięki temu wysłaliśmy kadrowiczów na obozy do Hiszpanii. I w Krakowie nawiązali rywalizację. Nie było tak jak wcześniej, gdy ta dysproporcja była bardzo duża - podkreśla Potrzebowski.

A jak wypadła organizacja padlowych zmagań podczas IE? Idealnie nie było. Zawodnicy wyniki losowania drabinek, a tym samym swoich pierwszych rywali, poznali dopiero wieczorem w dniu poprzedzającym rozpoczęcie turnieju. Dodatkową godzinę czekali potem jeszcze na plan gier, by wiedzieć, o której mają wyjść na kort.

- Światowa federacja organizuje turnieje np. na kortach im. Rolanda Garrosa czy Foro Italico - a więc obiektach, gdzie odbywają się duże turnieje tenisowe - ale nie miała dotychczas doświadczenia pracy przy imprezie multidyscyplinarnej. To była dla niej kompletna nowość. Poza tym sporty nieolimpijskie nie mają takiego organu jak Europejski Komitet Olimpijski i MKOl i za wszelkie sprawy w ich przypadku podczas IE odpowiadały światowe federacje. Nasza musi się tego dopiero nauczyć - tłumaczy Potrzebowski.

Podczas imprezy w Krakowie powstało też małe zamieszanie wokół lokalizacji zawodów w padlu. Z informacji zamieszczonych na stronie IE wynikało, że cały turniej odbędzie się w bardzo atrakcyjnym miejscu - na Rynku Głównym. Ci, którzy się tam udali pierwszego dnia z nadzieję na obejrzenie meczów, zastali tylko tradycyjnie turystów i gołębie. Wtedy dopiero dla dziennikarzy i kibiców stało się jasne, że pierwsza część zmagań toczyć się będzie na terenie Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego, a pod Sukiennice przeniesiona zostanie od półfinałów. I ten plan jednak do końca nie wypalił, bo z powodu deszczu walkę o awans do finału we wszystkich trzech konkurencjach rozegrano jeszcze w obiekcie KSOS-u.

- Już wcześniej wiadomo było, że na rynek będziemy mogli się przenieść dopiero od półfinałów, ale niemal do ostatniego momentu nie było wiadomo, gdzie odbędzie się reszta meczów. Jeszcze dwa tygodnie przed nie byłem pewien, że z KSOS wszystko będzie dopięte na ostatni guzik. Dopiero na ostatniej prostej udało się to spiąć. Bardzo żałuję, że nie udało nam się przekonać decydentów do tego, byśmy od początku grali na rynku. Szkoda też, że pogoda zabrała nam jeden dzień w tym miejscu - zaznacza Potrzebowski.

Mówiąc z przymrużeniem oka, organizatorzy dostali jednak dodatkowy czas na rynku - ostatni w programie finał męskiego debla rozpoczął się już po północy z niedzieli na poniedziałek. Podczas tego meczu ze względu na późną porę publiczność była już nieco przerzedzona, a zawodnicy kilka razy narzekali na wilgoć na korcie, która utrudniała im poruszanie się. Wcześniej frekwencja jednak dopisała. Mogące pomieścić ok. 750 osób z łatwością się zapełniały, a przez długi czas chętni, którzy nie zostali wpuszczeni, stali cierpliwie w kolejce pod bramą i oglądali rywalizację na ekranie.

Teraz pytanie, czy Polacy - trochę na bazie igrzysk europejskich - szerzej zainteresują się padlem. Potencjał ten sport ma, bo jest widowiskowy, ale nie wiadomo, czy to wystarczy przy mnogości dostępnych dyscyplin.

- Liczę, że IE spowodują u nas zwiększone zainteresowanie padlem. Mamy teraz tę falę, której chcieliśmy wcześniej. Mam nadzieję, że ją złapiemy - podkreśla szef polskiej federacji.