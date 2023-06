Pudzianowski mówi "nie". Rozwiał wątpliwości po pytaniu od fana

Część młodszych kibiców zna pewnie Mariusza Pudzianowski z jego kariery w MMA i walk na galach KSW. Niewielu z nich jednocześnie może znać dokonania 46-latka w przenoszeniu ciężarów, którym zajmował się w latach 1999-2010. W tym czasie Pudzianowski, jako strongman został ośmiokrotnym mistrzem Polski, sześciokrotnym mistrzem Europy i pięciokrotnym mistrzem świata.

Mariusz Pudzianowski przyznał, że "ciągnie wilka do lasu"

W sobotę Mariusz Pudzianowski gościł na zawodach Pucharu Polski Strongman, z których zdał krótką relację w mediach społecznościowych. - Jak to się potocznie mówi - ciągnie wilka do lasu. Chłopaki na razie dają radę, a Mariusz co robi? Siedzi na beczce i przygląda się młodzieży. Ale jeszcze w starym piecu ogień się tli. Kto wie? - zakończył enigmatycznie.

- A ty jakbyś wypadł teraz, jakbyś wystartował Mario? Myślisz, że dałbyś radę? - zapytał jeden z fanów w komentarzu. - Już nie - odpowiedział Pudzianowski, dając do zrozumienia, że w zawodach strongmanów już go nie zobaczymy.

Mariusz Pudzianowski nie wróci do zawodów strongman, a co z MMA?

Na ostatniej gali XTB KSW Colosseum 2 Pudzianowski przegrał przez nokaut w drugiej rundzie z Arturem Szpilką. To była 27 walka 46-latka w formule MMA (17 wygranych, 9 przegranych i jedna walka uznana za nieodbytą).

Po walce Pudzianowski przyznawał, że koniec jego kariery jest blisko. - Nie pytajcie się mnie, co dalej. To są już moje ostatnie podrygi w zawodowym sporcie. On jest dla młodych, ja mogę im coś podpowiedzieć, doświadczenia trochę mam - mówił.