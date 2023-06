Jedyna arena igrzysk wypełniona co do miejsca. "Wytworzył się mikroklimat". Gramy o medal!

"Brak biletów. Zapraszamy na inne dyscypliny" – taka karteczka zawisła w sobotę na kasach przed areną Cracovii. Ci, którzy w ostatniej chwili chcieli załapać się na fazę finałową 3x3, obeszli się smakiem.

Zobacz wideo Kanadyjkarze z brązem Igrzysk Europejskich. "Jedziemy jak źli"

Napisać, że taki obrazek w trakcie igrzysk europejskich to rzadkość, to jak nie napisać nic. Ceremonia otwarcia na stadionie Wisły, lekkoatletyczne zawody na Stadionie Śląskim w Chorzowie, nie mówiąc już o mniej popularnych dyscyplinach – większość aren świecą pustką.

Koszykarski mikroklimat. I (prawie) pełne trybuny!

Ale na arenie zmagań koszykarek i koszykarzy wytworzył się mikroklimat. – Tego potrzebowaliśmy! – mówił podekscytowany Przemysław Zamojski po ćwierćfinale z Izraelem. Wygranym efektownie, 21:13. Do strefy medalowej weszliśmy z przytupem.

Kiedy w końcówce ważyły się losy meczu, sprawy w swoje ręce wziął jednak nie Zamojski, a Adrian Bogucki. "Adrian the Giant", jak mówią rozkochani w nim komentatorzy 3x3, od stanu 14:11 zdobył siedem punktów z rzędu, w tym trafił za dwa (czyli z obwodu) w najbardziej emocjonującym fragmencie meczu – co dla gracza podkoszowego było wręcz niebywałe. To po tym rzucie Przemysław Zamojski wyskoczył z ławki rezerwowych i niczym najzagorzalszy kibic wykrzyczał w stronę trybun po jeszcze głośniejszy doping dla Biało-Czerwonych. – Rzadko występujemy przed własną publicznością, teraz okazja jest znakomita, tylko się cieszyć – mówił po meczu weteran tej dyscypliny. Warto dodać, że krakowian nie odstraszył padający od rana deszcz. A jako że woda kapała na najdalsze rzędy, trzeba było się ścieśnić bliżej kosza, co robiło wrażenie, jakby fanów było jeszcze więcej.

Takie obrazki to w trakcie igrzysk pełna odmiana. Trybuny niemal od początku rozgrywek są niemal pełne, nawet jeśli przekaz telewizyjny zakłamuje ten obraz (kamera pokazuje trybunę za koszem, gdzie widoczność jest najsłabsza). Oczywiście – nie jest tak, że tysiące osób walą tu drzwiami i oknami, ale brak biletów, rozśpiewane trybuny w trakcie meczów Polaków? To już zdecydowanie przyjemny widok.

– Wszystkie ręce razem! – krzyczał do publiczności Kacper "Kacpra" Lachowicz, koszykarska osobowość, który w Krakowie jest konferansjerem i animatorem. Między meczami zachęca publiczność do zabawy. I to się dzieje! Ludzie chcą się bawić, śpiewać, klaskać. "Dawaj, Polska, dawaj!".

Polki i Polacy walczyli o medale. Poszło nieźle!

Wśród publiczności jest sporo samych uczestników igrzysk, sportowców, organizatorów, czy wolontariuszy, ale też fanek i fanów koszykówki w koszulkach reprezentacji Polski, jersey'ach NBA - LeBrona Jamesa, ale też Jeremiego Sochana. To z pewnością budujące obrazki.

Biało-Czerwoni pokazali się na tym turnieju ze znakomitej strony. Polki w piątek ograły Estonię i wyrwały awans do ćwierćfinału, tam stoczyły bój z Francją, która wygrała jednak wyraźnie – 19:10.

Polacy w ćwierćfinale ograli w ćwierćfinale faworyzowany Izrael – 21:13. — Dla nas nie ma tu mocnych, my jesteśmy najlepsi, idziemy po złoto — mówił po tym spotkaniu reprezentant Polski Mateusz Szlachetka. A jego pewność siebie robiła wrażenie!

Udzieliła się ona całej kadrze, która o 19:20 walczyła w półfinale igrzysk z Łotwą. Na tym meczu już nie było gdzie wcisnąć szpilki. Emocje były gigantyczne. Trzy i pół minuty przed końcem Przemysław Zamojski trafił za dwa na remis po 15. Potem kolejną trójkę dołożył Mateusz Szlachetka i finał był o krok.

Ale nie udało się go zrobić. Łotysze trafili na zwycięstwo – 21:19. – Ten rzut był jak sztylet w serce – mówił do mikrofonu "Kacpa", ale emocje udzieliły się wszystkim. Teraz Polacy zagrają o trzecie miejsce – o 20.45 zmierzą się z kimś z pary Belgia - Niemcy.