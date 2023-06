Porzuciła Rosję. Teraz powiedziała, co myśli o rodakach. Nokaut

Anastazja Nazarenko to jedna z gwiazd rosyjskiego sportu. Znana sportsmenka w 2012 roku w Londynie zdobyła złoty medal Igrzysk Olimpijskich w gimnastyce artystycznej i od tego czasu postanowiła przenieść swoje życie na zachód. W 2022 roku 30-latka otrzymała amerykański paszport i mieszka w Stanach Zjednoczonych, co jakiś czas wbijając szpilkę swoim rodakom.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamiński po porażce z Mołdawią: To jest niewytłumaczalne

Rosjanie nie są mili

Nie inaczej było w ostatnich dniach, gdy znana sportsmenka postanowiła odnieść się do zachowania Rosjan znanego jej z ulic różnych krajów na całym świecie. Według Nazarenko problemem jej rodaków jest podejście do życia i zachowanie, które przez wielu może być uznawane za bardzo niemiłe. Przez to też światowe społeczeństwo ma nie lubić narodu ze wschodu.

Reprezentant Polski przekroczył granicę chamstwa. "Jest mi wstyd"

- Osoby z zachodu nie chcą przyjaźnić się z ludźmi, którzy nie są mili, taktowni, uprzejmi. Zauważyłam, że niektórzy rosyjskojęzyczni ludzie absolutnie źle zachowują się wobec innych, zarówno w swoim kraju, jak i za granicą, a potem narzekają, że w ich życiu wszystko jest nie tak i nie mogą zrozumieć, dlaczego obywatele innych krajów mają tak zły stosunek do Rosjan. I tak pozostanie, dopóki sami się nie zmienią - napisała Nazarenko w mediach społecznościowych.

Mieszka w USA i nie zamierza tego zmieniać

Obecnie Anastazja Nazarenko, będąca już pełnoprawnym obywatelem Stanów Zjednoczonych, większość swojego wolnego czasu spędza w Los Angeles. Po karierze gimnastyczki 30-latka sprawdza się w roli Instagramerki i modelki, zarabiając niemałe pieniądze.

Niedawno byli w ekstraklasie, teraz kolejny spadek. Smutny los polskiego klubu

W Rosji gwiazda uznawana jest za jedną ze zdrajczyń narodu. Publiczne media bardzo mocno zaatakowały ją jesienią ubiegłego roku, gdy pochwaliła się amerykańskim paszportem w mediach społecznościowych. Jej wyjazd do Stanów Zjednoczonych uznano wówczas za ucieczkę i zdradę.