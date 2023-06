Tajemnicza śmierć amerykańskiej gwiazdy NFL. Miał 46 lat

Clark Haggans do National Football League trafił w 2000 roku, kiedy z numerem piątym w Drafcie wybrali go Pittsburgh Steelers. To właśnie z tym zespołem święcił największe sukcesy i w 2006 roku zagrał w Super Bowl. Piąty tytuł mistrzowski z historii Steelers wywalczyli, wygrywając 21:10 z Seattle Seahawks. Haggans w finale zagrał jeszcze dwa razy, ale już nigdy nie wygrał. Później reprezentował Arizona Cardinals i Francisco 49ers. Łącznie w lidze spędził 13 sezonów.

Nie żyje Clark Haggans - były mistrz NFL. Miał 46 lat

O śmierci byłego futbolisty poinformowała w poniedziałek 19 czerwca jego uczelnia Colorado State University, na której zawodnik był nawet częścią Galerii Sław. Odejście 46-latka było dość tajemnicze i policja nadal bada niewyjaśnione okoliczności.

Biuro koronera hrabstwa Larimer otrzymało zgłoszenie i zgłosiło się do jednej z rezydencji w Kolorado. Tam znaleziono martwego 46-latka i dopiero później zidentyfikowano go, jako Haggansa. Mężczyzna, który badał sprawę, stwierdził, że nie znalazł żadnych obrażeń. Podobnie proktolog, który w środę 21 czerwca przeprowadził sekcję zwłok. Wciąż nieznane są jednak przyczyny odejścia 46-latka.

Clark Haggans w trakcie kariery zanotował łącznie 520 wślizgów, 49 wślizgów za przegraną, 46,5 powaleń obrońcy, 24 bronionych podań, 16 wymuszonych fumble (sytuacja, w której gracz ataku wypuszcza posiadaną piłkę z rąk przed zakończeniem akcji), pięć odzyskanych fumble i przechwycenie w 172 występach w NFL. W 2005 roku zanotował aż dziewięć sacków (akcja defensywy polegająca na powaleniu rozgrywającego za linią wznowienia akcji) w jednym sezonie, co do końca kariery pozostało jego rekordem.

Ponadto Haggans grał Colorado State od 1996 do 1999 roku Jest liderem wszech czasów Colorado State Rams z 33 obaleniami rozgrywającego.