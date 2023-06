Złoto dla Polski na igrzyskach europejskich. Brawo, brawo

Piątek na igrzyskach europejskich w Krakowie rozpoczął się doskonale dla polskich kajakarzy. Karolina Naja i Anna Puławska zdobyły złoty medal w kategorii K2 na dystansie 500 metrów. To tylko zaostrzyło apetyty przed kolejnymi wyścigami, w których nasi zawodnicy także nie byli bez szans. W czwartek świetnie w eliminacjach spisali się Oleksii Koliadych, Dorota Borowska i Dominika Putto. Cała trójka krótko po godzinie 15:00 w piątek zjawiła się na starcie finałów na 200 metrów.

Zmienne szczęście polskich kajakarzy w igrzyskach europejskich. Dorota Borowska dała nam kolejny złoty medal

Jako pierwszy z naszych reprezentantów wystartował Oleksii Koliadych, który brał udział w finale kanadyjek jednoosobowych (C1). Polak ruszał z toru siódmego i od początku mocno walczył o jak najlepszą pozycję. Początkowo wyglądało na to, że zajął najgorsze dla sportowca, czwarte miejsce. Później podano jednak, że Koliadych i Serghei Tarnovschi z Mołdawii zajęli ex aequo trzecie miejsce z czasem 40.254 s. Zamieszanie wprowadzili organizatorzy, którzy zweryfikowali wyniki i okazało się, że nasz zawodnik zajął jednak czwarte miejsce. Wygrał Henrikas Žustautas z Litwy (39.700 s), drugi był Gruzin Zaza Nadiradze, a trzeci Hiszpan Pablo Grana. Medal przeszedł zatem Koliadychowi koło nosa.

Kilka minut później do rywalizacji w tej samej kategorii przystąpiły panie. W finale reprezentowała nas Dorota Borowska. Wystartowała z toru szóstego. Polka ruszyła kapitalnie i od początku do końca przewodziła stawce. Linię mety przekroczyła zdecydowanie najszybciej i sięgnęła pewnie po złoty medal! Wykręciła czas 46,653 s. To już trzecie złoto dla Polski w kajakach na tej imprezie. Drugie miejsce zajęła Ukrainka Ludmiła Łuzan (+0.284), a trzecie Maria Corbera z Hiszpanii (+ 0.788).

Następnie na starcie zjawiła się Dominika Putto, która walczyła w finale kajakarskich jedynek (K1) na dystansie 200 metrów. Polka od początku musiała gonić rywalki i plasowała się w okolicy czwartego miejsca. Ostatecznie nie udało jej się wedrzeć na podium i rywalizację zakończyła na piątym miejscu ze stratą ponad sekundy do zwyciężczyni, czyli Emmy Jorgensen z Danii (40.106). Drugie miejsce przypadło Serbce Milcy Novaković (+0.900) a trzecie zajęła Francisca Laia z Portugalii (+0.952). Przed naszą zawodniczką znalazła się jeszcze Węgierka Anna Lucz (+0.970).

Klasyfikacja finałowa C1 200 metrów kobiet:

1. Dorota Borowska (Polska) - 46.653

2. Ludmiła Łuzan (Ukraina) - 46.937

3. Maria Corbera (Hiszpania) - 47.441

4. Lisa Jahn (Niemcy) - 47.789

5. Vanesa Tot (Chorwacja) - 48.155

6. Virag Balla (Węgry) - 49.011

7. Eugenie Dorange (Francja) - 49.589

8. Mariam Kerdikashvili (Gruzja) - 49.789

9. Isabel Evans (Wielka Brytania) - 50.259

Klasyfikacja finałowa C1 200 metrów mężczyzn:

1. Henrikas Zustautas (Litwa) - 39.700

2. Zaza Nadiradze (Gruzja) - 39.796

3. Pablo Grana (Hiszpania) - 39.852

4. Oleksii Koliadych (Polska) - 40.254

4. Sergiej Tarnowski (Mołdawia) - 40.254

6. Jonatan Hajdu (Węgry) - 40.594

7. Mattia Alfonsi (Włochy) - 40.650

8. Ilie Sprincean (Rumunia) - 41.052

9. Helder Silva (Portugalia) - 41.192

Klasyfikacja finałowa K1 200 metrów kobiet: