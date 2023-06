W środę 21 czerwca na stadionie Wisły Kraków oficjalnie zainaugurowano trzecią edycję igrzysk europejskich. W zmaganiach, które potrwają do 2 lipca, kibice będą mieli okazję zobaczyć sportowców startujących w 29 dyscyplinach. W czwartek 16 z nich wzięło udział w biegu na 5000 metrów. W trakcie rywalizacji na wyjątkowy gest zdobył się Dino Bosnjak, którego okrzyknięto nie tylko "bohaterem" dnia, ale i całej imprezy.

Przejmujący gest Dino Bosnjaka. Chorwat pomógł słaniającemu się na nogach rywalowi

Zawody rozpoczęły się od mocnego startu faworytów. W miarę upływu czasu budowali oni coraz większą przewagę nad resztą stawki, a różnice pomiędzy zawodnikami stawały się coraz bardziej widoczne. Ostatecznie złoty medal z czasem 13.53,95 wywalczył Serb Elzan Bibić, ale to nie o nim mówiło się najwięcej, a o Bosnjaku, który ukończył rywalizację na 15. lokacie. Chorwat miał szansę zameldować się na wyższej pozycji, ale zrezygnował z sukcesu na rzecz... rywala.

29-latek dostrzegł wycieńczonego Vida Botolinego, który ostatkiem sił poruszał się po bieżni chorzowskiego stadionu. W końcu Słoweniec upadł i nie był w stanie kontynuować rywalizacji. Wobec takiego dramatu przeciwnika Bosnjak nie przeszedł obojętnie. Chorwat przerwał swój bieg, podszedł do rywala i złapał go za ramiona, a następnie pomógł zejść z bieżni. Wrócił do rywalizacji dopiero w momencie, gdy przekazał Słoweńca pod opiekę lekarzy. O tragicznym stanie Botolinego świadczył też fakt, że nie był on w stanie o własnych siłach opuścić stadionu. Ostatecznie zwieziono go na wózku inwalidzkim.

Dino Bosnjak to medalista mistrzostw Chorwacji specjalizujący się w biegach długodystansowych. To również rekordzista Chorwacji juniorów na 3000, 5000 i 10 000 metrów. W 2013 roku wywalczył brązowy medal mistrzostw Europy juniorów na dystansie 10 km.

Znakomite otwarcie IE dla Polaków. Sześć medali w 24 h

Igrzyska europejskie rozpoczęły się na dobre. W środę worek z medalami otworzyli reprezentanci Polski. Zdobyli aż sześć krążków, w tym trzy złote. Po najcenniejsze trofeum sięgnęły m.in. nasze kajakarki w składzie Karolina Naja, Anna Puławska, Adrianna Kąkol, Dominika Putto. Na pierwszym stopniu podium stanęła też Klaudia Breś, która pewnie wygrała rywalizację w konkurencji pistolet pneumatyczny 10 m. Jej los podzieliła Natalia Kałucka, która wyprzedziła we wspinaczce na czas drugą reprezentantkę Polski, Aleksandrę Mirosław.

Na piątek zaplanowano m.in. zawody w pchnięciu kulą czy też w rzucie młotem pań oraz skok o tyczce mężczyzn.