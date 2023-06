Złoto i srebro dla Polski. Rewelacyjny finisz Kałuckiej. Jeszcze w powietrzu zaczęła płakać

W oczach polskich kibiców - i raczej nie tylko ich - w związku czwartkową rywalizacją w Tarnowie pojawiały się głównie dwa pytania. Pierwsze - złoto wywalczy Aleksandra Mirosław czy jednak okres jej dominacji zdoła przerwać Natalia Kałucka? A drugie - czy padnie rekord świata? I nie była to tylko kwestia patriotyzmu i życzliwości względem wymienionych zawodniczek. Po prostu w ostatnich latach dominują i w pełni to w tych Igrzyskach Europejskich potwierdziły. Choć niemal do samego końca wydawało się, że kolejność na dwóch czołowych stopniach podium będzie jednak odwrotna.

Mirosław już na czwartkowym treningu postanowiła wysłać rywalkom jasny sygnał. Pobiegła w czasie 6,843, ale Kałucka podjęła rękawicę - zanotowała czas jedynie o 0,003 s gorszy. Potem jednak 29-latka lublinianka włączyła dopalacze i zostawiła w tyle też młodszą o osiem lat rodaczkę. Czwarta zawodniczka igrzysk w Tokio najpierw w kolejnych biegach poprawiała wynik. W kwalifikacjach w pierwszej próbie uzyskała 6,642, a po chwili już 6,482. W ćwierćfinale poszło jej nieco gorzej - 6,841, ale potem znów było lepiej.

Tyle że Kałucka była niczym przyczajony tygrys - w jednej z prób z kwalifikacji miała czas powyżej 7,038, by potem już było tylko lepiej i lepiej. A w finale było lepiej niż kiedykolwiek w jej karierze. Mirosław, która tym razem się pomyliła, straciła do niej 0,062.

Na Mirosław nie ma mocnych od prawie dwóch lat. Ostatnio spośród zawodów, w których startowała, wróciła bez złota z mistrzostw świata 2021. Wówczas w Moskwie zdobyła brąz, a tytuł wywalczyła właśnie Natalia Kałucka. Od tego czasu wygrała osiem imprez, w tym sześć zawodów Pucharu Świata. Absolutny popis dała podczas imprezy tego cyklu 8 maja w Seulu, trzykrotnie poprawiając własny rekord globu. W eliminacjach uzyskała 6,37 s, w półfinale poprawiła ten wynik o 0,02 s, a w finale wyśrubowała go do 6,25 s.

29-latka z Lublina już wcześniej pokazywała, że poprawianie najlepszego wyniku w historii podczas dużych zawodów to dla niej nie problem. Zrobiła to także podczas igrzysk olimpijskich w Tokio. Wtedy wbiegła na ścianę w 6,84 s. W tym roku nieraz sygnalizowała topową formę. Jeszcze przed startem w Seulu - w mistrzostwach Polski w Lublinie i Pucharze Europy w Tarnowie notowała wyniki poniżej rekordu globu, który wtedy wynosił 6,53.

Kałucka z kolei wtedy w maju w Seulu przegrała tylko z Mirosław. 21-latka pochodzi z Tarnowa, więc w czwartek startowała na własnych śmieciach. W tym mieście wspinaczka jest popularna i znajduje się w nim kilka ścian w halach, ale ta, na której toczyła się czwartkowa rywalizacja, dla wszystkich była nowością, bo powstała zaledwie miesiąc temu z myślą o Igrzyskach Europejskich.

Wspinanie na czas kobiet otworzyło walkę o medale we wspinaczce sportowej podczas tegorocznych Igrzysk Europejskich. W kolejnych dniach przeprowadzona zostanie rywalizacja mężczyzn oraz zarówno kobiet jak i mężczyzn w prowadzeniu i boulderingu.

W niektórych dyscyplinach podczas tej imprezy są też szansą na wywalczenie kwalifikacji olimpijskiej, ale nie we wspinaczce sportowej. W niej zawodniczki i zawodnicy okazję na wywalczenie biletu do Paryża będą mieli dopiero w mistrzostwach świata. Na szczęście dla Polek w stolicy Francji w każdej konkurencji będzie się walczyć o medale, a nie w kombinacji jak było w Tokio.