Pierwsze medale na igrzyskach europejskich. Jest złoto, brawo! A to nie koniec na dziś

W środowy wieczór na stadionie Wisły Kraków uroczyście zainaugurowano trzecią edycję igrzysk europejskich. W zmaganiach, które potrwają do 2 lipca, kibice zobaczą zawody w 29 dyscyplinach. Jak wyliczał Łukasz Jachimiak ze Sport.pl - polska kadra liczy aż 370 sportowców (182 zawodniczki i 188 zawodników) i jest to "największa reprezentacja naszego kraju w historii startów biało-czerwonych w zawodach multidyscyplinarnych".

Praktycznie nikt na świecie nie zauważył igrzysk w Polsce. Tylko Rosjanie się odezwali

Dwa medale reprezentantów Polski na igrzyskach europejskich. Mamy złoto kajakarek i brąz kanadyjkarzy

Chociaż pierwsze starty w tegorocznych igrzyskach europejskich rozpoczęły się we wtorek 20 czerwca, to na pierwsze medale reprezentantów Polski przyszło nam czekać do czwartku. Najpierw brąz zdobyli kanadyjkarze na 500 metrów w składzie Norman Zezula i Aleksander Kitewski. Polska para świetnie rozpoczęła swój wyścig i prowadziła przez większość dystansu, ale w końcówce dała się wyprzedzić Włochom (1:40.168) oraz Hiszpanom (1:40.513), którzy minimalnie okazali się lepsi od Zezuli i Kitewskiego (1:40.553).

Kilkanaście minut później przyszedł czas na start naszych faworytek do złota, czwórki kajakarek w składzie: Karolina Naja, Anna Puławska, Adrianna Kąkol, Dominika Putto w wyścigu na 500 metrów. Te nie dały absolutnie szans rywalkom, wyprzedzając Niemki i Dunki.

Na początku wyścigu to reprezentantki Niemiec zaczęły bardzo mocno, wychodząc na prowadzenie, ale po chwili zostały przegonione przez Polki. Te wyszły na pierwsze miejsce na półmetku i nie oddały tej pozycji, a tylko sukcesywnie powiększały przewagę i zakończyły wyścig z czasem 1:31.701. Drugie Niemki osiągnęły wynik 1:32.619, a Dunki 1:33.656.

Sasin reaguje na gwizdy podczas otwarcia igrzysk. "Źle życzą naszej ojczyźnie"

To jeszcze nie koniec emocji związanych z szansami Polaków na medale w czwartkowe popołudnie. O 17:20 Miłosz Sabiecki zmierzy się w półfinale karate w wadze do 67 kg. Jego rywalem będzie Tural Aghalarzada z Azerbejdżanu.