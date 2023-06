Tak wyglądał początek ceremonii otwarcia igrzysk z trybun. "Na to idą wasze pieniądze"

Choć pierwsze zmagania sportowe podczas tegorocznych igrzysk europejskich rozpoczęły się już we wtorek 20 czerwca, to oficjalna inauguracja 3. Igrzysk Europejskich zaplanowana była na środowy wieczór. Na stadionie w Krakowie punktualnie o 20:30 rozpoczęło się show, które ma potrwać około trzech godzin. Już po kilku minutach trwania okazało się, że wielu osobom ceremonia nie przypadła do gustu.

Ceremonia otwarcia Igrzysk Europejskich nie wszystkim się spodobała. "Ludzie ziewają"

Wydarzenie rozpoczęło się od odegrania "Mazurka Dąbrowskiego" i wniesienia flagi Polski na maszt. Później na płycie głównej obiektu pojawiło się siedem ruchomych platform, a każda z nich przedstawiała jakiś moment w historii Polski. Internauci zwrócili jednak uwagę na to, że postacie tam umieszczone były nieczytelne. "Chcecie wiedzieć, na co idą wasze miliony? Kompletnie nieczytelne platformy z historią Polski" - napisał Maciej Fijak, który zwrócił też uwagę na to, że obserwatorzy byli po prostu... znudzeni. "Ludzie ziewają" - dodał.

Inny z internautów zwrócił uwagę, że wydarzenie to "tylko" Igrzyska Europejskie i poziom ceremonii jest adekwatny to poziomu zmagań. "Dobrze, że to ceremonia otwarcia jedynie Igrzysk Europejskich, bo trochę kiepsko to wygląda" - ocenił.

Jedna z osób zwróciła też uwagę na jeden bardzo nietypowy szczegół. Chodzi o... kolor butów aktora grającego jedną z postaci historycznych. Były one biało-czerwone. "Może i ceremonia otwarcia Igrzysk Europejskich wygląda biednie, ale przynajmniej są kolorystyczne nawiązania do flagi organizatora" - czytamy.

Nie brakuje też innych negatywnych głosów na temat ceremonii. "To jest dziadostwo, a nie ceremonia otwarcia", "Co za żenada", "Ale kicz" - komentują internauci. Jedna z osób zamieściła też mema z jedną z popularniejszych serialowych postaci w Polsce.

Ceremonia otwarcia Igrzysk Europejskich, która spotkała się z różnorakim odbiorem, zakończy się około 23:00. Z kolei same igrzyska potrwają do 2 lipca.