"Smok" wrócił pod Wawel! Co za okaz, co za potwór! "Mamy wszystko nagrane"

Choć przyjęło się, że najskuteczniejsze pod względem łapania wielkich okazów jest wędkowanie na dużych jeziorach, nie zawsze okazuje się to prawdą. Tak też było kilka dni temu na Wiśle. Polski youtuber Paweł Kabat postanowił wraz z zespołem spróbować swoich sił na rzece w okolicach krakowskiego Wawelu, co okazało się strzałem w dziesiątkę.

Gigantyczne okazy w samym centrum Krakowa

Ekipa Kabata postanowiła poszukać wyjątkowych okazów w miejscu, gdzie wędkowanie nie jest najpopularniejszym rodzajem aktywności. Samo centrum Krakowa znane jest przede wszystkim z rzeszy ludzi jeżdżącej na rowerach, uprawiających jogging czy spacerujących przy zachodzącym słońcu. To jednak okazało się zbawienne dla poszukiwaczy wyjątkowych okazów.

Okazało się, że na krakowskim odcinku Wisły można znaleźć wielkie sumy, które można uznać za jedne z największych w kraju. Większy z nich mierzył aż 230 centymetrów i udało się go złapać dwukrotnie. Samo wyciąganie go z wody nie było jednak najtrudniejszym zadaniem i trwało około 10 minut.

- Walka z takim okazem wbrew pozorom nie była długa. Trwała niecałe 10 minut. Łowiłem z łodzi, mam na niej bardzo mocny sprzęt przystosowany do połowów. Kolega zmontował film z połowu, jest na YouTube, mamy na nim wszystko nagrane – to, co się działo przed braniem, jak i sam moment brania. Jest zarejestrowane, jak rybę prowokuję, zacinam, holuję… Wszystko od początku do końca - powiedział Kabat w rozmowie z portalem onet.pl.

Krakowski sum nie był największy

Choć wielkość suma złowionego przez Pawła Kabata robi wrażenie, nie był on największym, jakiego udało mu się złapać w wędkarskiej karierze. W przeszłości najdłuższy osobnik mierzył aż 250 centymetrów, co jest rekordem znanego wędkarza. - Ten sum był duży, ale to nie był największy osobnik, jakiego udało mi się złapać, bo kiedyś w Hiszpanii złowiłem okaz, który miał 2,5 m - dodał youtuber.

Sum jest zdecydowanie największą rybą, jaką można złowić w naszym kraju. W całej Europie większa od niego jest jedynie Bieługa, która występuje w południowych wodach otaczających stary kontynent. Do tej pory najokazalszym okazem złowionego suma był jeden z rzeki Pad, który ważył aż 135 kilogramów. W Polsce rekordem pochwalić się może Władysław Bombik, który miał w swoich rękach rybę o długości 259 centymetrów i wadze 105,5 kilograma.