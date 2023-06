Niebywały wyczyn Polaków. Pobili rekord świata

Od czwartku do niedzieli trwają drużynowe mistrzostwa świata w darcie organizacji PDC, którego gospodarzem jest Frankfurt. Polska para, Krzysztof Ratajski oraz Krzysztof Kciuk, bardzo dobrze zainaugurowała ten turniej, ogrywając w pierwszym meczu Portugalię 4:3 po dramatycznym boju. Jeszcze lepiej spisali się w swoim drugim pojedynku.

Niesamowity wynik polskiej pary! Najlepszy w historii

Polacy wygrali 4:1 z Litwą, ale to tylko początek dobrych wiadomości. Krzysztof Ratajski oraz Krzysztof Kciuk w pięciu legach uzyskali średnią 118,10, która okazała się najlepszą w historii drużynowych mistrzostwach świata w darcie!

- Co oni zrobili?! Oni są w stanie to robić! Oni to mają! I to jest jeden z lepszych występów deblowych w historii World Cup of Darts - zachwycał się Kuba Łokietek, komentator "Viaplay". - To będzie najlepszy deblowy występ w historii World Cup of Darts. Czekamy jeszcze na oficjalną średnią, ale chrzanić średnią! To był świetny mecz Polaków! - wtórował mu współkomentator Arkadiusz Salomon. - Panowie, kłaniamy się w pas!

To zwycięstwo dało reprezentantom Polski awans do fazy pucharowej. Szansę na grę w 1/8 finału mogła wywalczyć tylko jedna z trzech drużyn grupowych i tej sztuki w konfrontacji z Litwą oraz Portugalią dokonali Polacy. Od tegorocznej edycji został zmieniony format rozgrywania meczów. Wcześniej rozgrywane były dwa mecze singlowe + mecz deblowy. Zostało to zastąpione jedynie meczem par.

Od 1/8 finału zmagań mecze będą rozgrywane w formacie "best of 15", więc aby awansować do następnej fazy konieczne będzie wygranie ośmiu legów. Dopiero w tym etapie do gry wejdą cztery najwyżej rozstawione ekipy - Anglia, Walia, Holandia oraz Szkocja. Następny rywal "Biało-czerwonych" nie jest jeszcze znany. Tytułu broni Australia, która w zeszłorocznym finale ograła Walię.