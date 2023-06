Nowy rekord świata w układaniu kostki Rubika! Jak to jest w ogóle możliwe?

Dotychczasowym rekordzistą świata w jak najszybszym ułożeniu kostki Rubika był Chińczyk Yusheng Du. Dokonał tego w 2018 r. w czasie 3,47 sek. Amerykanin Max Park zrobił to szybciej o ponad 0,3 sek.

Nowy rekord świata w układaniu kostki Rubika

Pochodzący z Kalifornii 21-letni Max Park ustanowił nowy rekord świata 11 czerwca podczas zawodów Pride in Long Beach, uznawanych za jedną z oficjalnych imprez World Cube Association (WCA, organizacja odpowiedzialna za zawody speedcubingowe - przyp. red.). Amerykanin zrobił to w czasie 3,13 sek. rekord sprzed ponad czterech lat o 0,34 sek.

Nowy rekordzista opublikował wideo ze swojej próby na Twitterze, trwa ono nieco ponad 40 sekund. Po chwili rozgrzewki zbadał oficjalną kostkę Rubika do zawodów w celu, by sprawdzić układ i odpowiednie kombinacje do jej jak najszybszego ułożenia. Zrobił to w mgnieniu oka, bijąc rekord świata. Młodzi pasjonaci układania kostki Rubika mogli z bliska obserwować jego wyczyn. Wideo ma prawie dwa miliony wyświetleń.

Kiedy Max Park miał dwa lata, zdiagnozowano u niego autyzm. Kostka Rubika była jednym z elementów terapii, ale szybko stała się najpierw jego ulubioną zabawką, a później pasją. Licząc wynik z minionej niedzieli, łącznie ma na koncie dziesięć rekordów Guinnessa, z czego sześć ustanowił w 2022 r.

Max Park trafił do Galerii Sław Księgi Rekordów Guinnessa. W 2020 r. wystąpił w filmie dokumentalnym Netfliksa "Speedcuberzy".

- Był czas, kiedy Max nie potrafił nawet otwierać butelek z wodą, ale wykazywał duże zainteresowanie układaniem kostki Rubika. Całe jego życie polega na byciu najlepszym - opowiadał jego ojciec, Schawn Park, w jednym z wywiadów.

Autorem trzeciego najlepszego czasu w historii speedcubingu jest Polak, Tymon Kolasiński. W maju na zawodach w brytyjskim Stevenage ułożył kostkę Rubika w czasie 3,85 sek. Jednocześnie jest to rekord Europy.

Kostka Rubika to zabawka logiczna wynaleziona przez węgierskiego architekta Erno Rubika w 1974 r. Dwa lata później skonstruował ją i opatentował Japończyk Terutoshi Ishige. Kostka trafiła pierwszy raz do Polski w 1980 r.