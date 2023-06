Ukraińcy przeprowadzili śledztwo. I mają efekty. Rosjanie wściekli

Wraz z rosyjskim atakiem na Ukrainę sportowcy z Rosji i Białorusi zostali wykluczeni z większości międzynarodowych zawodów sportowych. Zmieniło się to w marcu, gdy MKOl zalecił, aby zawodnicy z tych krajów mogli uczestniczyć w imprezach, ale wyłącznie jako neutralni sportowcy.

Rosjanka wykluczona w ostatnim momencie. Popiera wojnę i Putina

Decyzja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego zezwalała na udział tylko sportowcom, którzy nie popierają rosyjskiej agresji oraz polityki Władimira Putina. W związku z tym do mistrzostw Europy od razu wykluczono kilka szermierek znanych ze swojej aprobaty dla działań rosyjskiego reżimu, między innymi Sofii Wielikiej czy Sofii Pozdniakowej.

Zawodniczki, które pozytywnie przeszły tę polityczną weryfikację to Jana Bekmurzowa, Artema Sarkisjana, Polina Chartdinowa, Anna Smirnowa, Aliona Lisina i Waleria Kobzewa. Ta ostatnia jednak w ostatniej chwili dowiedziała się, że jednak zabraknie dla niej miejsca w Płowdiwie po śledztwie Ukraińców, którzy udowodnili Kobzewie poparcie dla krwawej wojny w ich kraju.

Ukraiński kanał UkrSportBase na YouTube opublikował film, gdzie przedstawia takie dowody, jak polubienia Kobzewy pod prowojennymi materiałami w mediach społecznościowych.

Międzynarodowa Federacja Szermiercza zareagowała na to nagranie i usunęła Kobzewę z listy zawodników. To nie pierwszy raz, gdy Ukraińcy "demaskują" pozornie neutralnych Rosjan. Na tym samym kanale YouTube niedawno wrzucono film, gdzie w podobny sposób udowodniono, że wśród dopuszczonych do mistrzostw świata w Taekwondo Rosjan i Białorusinów byli zwolennicy krwawego ataku na naszego wschodniego sąsiada.

Stanowczością wobec Rosjan i Białorusinów popierających wojnę wykazali się także Polacy. Mistrzostwa Europy we florecie kobiet miały bowiem początkowo odbyć się w kwietniu w Poznaniu. Polski Związek Szermierczy ogłosił wówczas, że zawodniczki z krajów agresorów, aby wziąć udział w imprezie, muszą podpisać specjalne oświadczenie, gdzie m.in. odcinają się od reżimu Władimira Putina. Na taki proceder nie zezwoliła jednak Międzynarodowa Federacja Szermiercza, w związku z czym polska strona wycofała się z organizacji zawodów.