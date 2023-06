Wicemistrz świata oskarżony o dwukrotnie molestowanie i gwałt. "Prawda wyjdzie na jaw"

17 grudnia ubiegłego roku Kurtley Beale miał rzekomo wykorzystać seksualnie 28-letnią kobietę w Beach Road Hotel w Bondi. Reprezentant Australii w rugby został w tej sprawie zatrzymany 20 stycznia bieżącego roku przez policję, która przedstawiła mu zarzuty dwukrotnego molestowania seksualnego oraz odbycia stosunku seksualnego bez zgody drugiej osoby.

REKLAMA

Zobacz wideo Minister sportu i turystyki stawia na młodzież. Prezentuje program prozdrowotnych, wakacyjnych półkolonii

Zbigniew Boniek przeczytał oświadczenie ws. zmarłej Doroty. Nie wytrzymał

Kurtley Beale nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów

Decyzją sądu Beale został zwolniony za kaucją pod warunkiem, że będzie stawiał się na posterunku policji w Waverley w każdy poniedziałek i piątek, nie będzie kontaktował się z domniemaną ofiarą, nie będzie spożywał narkotyków oraz alkoholu i nie odmówi testom na obecność tych substancji, a także nie opuści kraju.

W czwartkowy poranek 34-latek stawił się przed sądem lokalnym w Downing Center w Sydney. W krótkich słowach odniósł się do zarzucanych mu czynów w rozmowie z mediami - Jestem zdruzgotany tym, że tu dzisiaj jestem. Jestem niewinny - mówił Beale cytowany przez bbc.com.

- To są fałszywie postawione zarzuty. Prawda wyjdzie na jaw - dodawał zawodnik NSW Waratahs, który po aresztowaniu w styczniu został zawieszony przez australijski związek rugby i odsunięty od treningów z klubem. Teraz jego sprawa trafi do Sądu Rejonowego, który zajmie się nią w lipcu.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

Beale w trakcie kariery reprezentował głównie australijskie kluby - wspomniane NSW Waratahs, w którym grywał odpowiednio w latach 2007-2011, 2014-2016, 2018-2020 oraz od początku 2023 roku. Zanim wrócił do rodzimego klubu, to w latach 2020-2022 występował we francuskim Racingu 92.

Cały świat zobaczył, jak się zabawiali. "Usuńcie ten film"

Australijczyk jest też 95-krotnym reprezentantem swojego kraju, z którym w 2015 roku sięgnął po wicemistrzostwo świata. Wtedy Australia uległa Nowej Zelandii 17:34. W styczniu, przed wybuchem całej sprawy, otrzymał powołanie do 44-osobowej kadry na tegoroczne mistrzostwa świata, które rozpoczęły się 8 września.