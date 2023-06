Trzy "potwory" wyłowione w Polsce. Wow [WIDEO]

Niedawno gorącym tematem w świecie wędkarstwa były niebywałe rekordy świata. Najpierw Niemiec Stefan Seuss złowił suma o długości 281 cm, a końcem maja wynik ten przebił Alessandro Biancardi. Włoch złowił giganta o długości 285 cm, czyli największego suma europejskiego złowionego na wędkę w historii.

REKLAMA

Zobacz wideo Marciniak komentuje udział w konferencji Mentzena. "Nic złego nie zrobiłem"

Polak wyciągnął z wody potwora. Nie mógł uwierzyć. "Czekałem 30 lat"

Polscy wędkarze złowili trzy ogromne sumy. "Zdecydowanie najlepszy dzień"

Okazuje się, że równie spore okazy można znaleźć w naszym kraju. Idealnym przykładem może być niedawny połów Pawła Kabata i Pawła Karwowskiego w Wiśle. W okolicy Wawelu udało im się złowić aż trzy ponad dwumetrowe sumy, co można zobaczyć na filmie na YouTube. - To zdecydowanie najlepszy wędkarsko dzień w Polsce, jaki kiedykolwiek miałem! Wspólnie z Pawłem Karwowskim w zaledwie dwa niepełne dni złapaliśmy w krakowskiej Wiśle aż 3 rekordowe sumy: 220 cm, 230 cm i... 230 cm po raz drugi! - napisał w opisie Kabat.

Wyłowienie takich okazów nie było łatwe, ale zawziętość wędkarzy pozwoliła im osiągnąć cel. - Paweł nie do końca wierzył, że uda mi się przechytrzyć tę majestatyczną rybę, ale ja czułem, że w końcu znajdę na nią sposób. Ryba bardzo silna, hol wyczerpujący i zarazem spektakularny - wyjaśnia Kabat na Facebooku. Mężczyzna dodał, że wszystkie ryby szybko wróciły do wody.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl



Rekordowa bestia. Oto największy karp złowiony w Polsce. "Przejdzie do historii"

Do pobicia rekordu Polski zabrakło 32 centymetrów. We wrześniu 2021 roku suma o długości 261 centymetrów złowił bowiem Mateusz Kalkowski. Dokonał tego na mazowieckim odcinku Wisły. - Gdy zobaczyłem tę rybę na powierzchni, to zbladłem - stwierdził wprost po poprawieniu rekordu, który wcześniej należał do Szymona Nowowiejskiego (260 cm).