Nowe wyzwanie przed Karasiem. Tego jeszcze nie było. "Lecimy"

Nieco ponad dwa tygodnie temu Robert Karaś ukończył dystans 10-krotnego Ironmana. Mało tego, pobił przy tym rekord świata na dystansie 38 kilometrów pływania, 1800 kilometrów jazdy na rowerze, 422 kilometry biegu. Nie tak dawno zdradził w rozmowie z TVP Sport, że jest spełniony sportowo, ale mimo to marzy o jeszcze jednym osiągnięciu. Zanim do tego dojdzie, ma teraz przed sobą nieco inne zadanie.

Akop Szostak chce wystartować w triathlonie. W przygotowaniach pomagał mu będzie Robert Karaś

We wtorek Karaś przekazał na Instagramie post byłego kulturysty, który ma za sobą występy w sportach walki, Akopa Szostaka. Okazuje się, że zwycięzca 10-krotnego Ironmana będzie przygotowywał go do startów w triathlonie. "W życiu trzeba stawiać sobie mocne wyzwania, dlatego oficjalnie zaczynam przygotowania do pierwszego triathlonu w moim życiu. Oczywiście sam nie dam rady tego zrobić, dlatego przez tę drogę poprowadzi mnie Robert Karaś. Dziękuję, że zgodziłeś się mi pomóc" - zakomunikował Szostak.

Karaś błyskawicznie udzielił odpowiedzi, zamieszczając wymowny komentarz. "Lecimy" - napisał.

Akop Szostak (4-4, 1 NC) to były zawodnik mieszanych sztuk walki, który w latach 2018-2021 walczył w organizacji KSW. Stoczył dla niej trzy pojedynki, ale żadnego nie udało mu się wygrać. Po raz ostatni wszedł do klatki w lipcu 2021 roku, kiedy na gali KSW 62 w zaledwie 45 sekund został znokautowany przez Szymona Kołeckiego (10-1). Jego menadżer Artur Ostaszewski zakomunikował niedawno w rozmowie z portalem InTheCage, że 34-latek zakończył karierę w MMA.

Karaś również ma za sobą debiut w sportach walki. Zadebiutował w klatce w lutym tego roku na gali FAME MMA 17, podczas której pokonał na punkty Filipa Marcinka. Starcie odbyło się w formule kickbokserskiej.