Złodzieje zniszczyli marzenia młodych zawodniczek. Totalna głupota. Trzeba nie mieć serca

W ostatni weekend maja w Opolu doszło do kradzieży sprzętu sportowego. Jak informowało Radio Opole - z przystani AZS Politechniki Opolskiej ktoś ukradł dwa kajaki, z których na co dzień korzystały dwie młode kajakarki, 10-latka i 13-latka. Dziewczynki straciły sprzęt dzień przed wyjazdem na zawody, kajaki były już załadowane na przyczepę. Gdy okazało się, że je skradziono, dzieci przeżyły szok.

Ukradł i zniszczył dziewczynkom kajaki. Kompletna głupota złodzieja

Trudno zrozumieć, czym kierowali się złodzieje, ale prawdopodobnie w tym przypadku dała znać o sobie ludzka głupota. Sprawcy byli na tyle nieudolni, że nie potrafili odpiąć lin, którymi kajaki były przytwierdzone do przyczepy, więc po prostu je rozcięli. Nie można wyjaśnić tego nawet chęcią zysku. - Są to kajaki stricte wyczynowe, więc nie da się na nich odpłynąć, nie da się ich sprzedać, ponieważ są to specjalistyczne kajaki, które są malowane na konkretne kolory, według tego, co kluby zamawiają, więc sprzedaż na czarnym rynku jest praktycznie niemożliwa - tłumaczył prezes Opolskiego Związku Kajakowego Jacek Skowroński w rozmowie z Radiem Opole.

Sprawa trafiła na policję, ale złodziei nie udało się odnaleźć. Nie pomogły nawet nagrania z monitoringu. Kilka dni później odnalazły się za to kajaki. Pierwszy znajdował się koło cmentarza, drugi pozostawiono w rzece. Oba są mocno zniszczone i nie nadają się do użytku, a ich naprawa jest nieopłacalna.

Dziewczynki czekają na nowe kajaki. "Życiowy dramat"

Klub zapewnił młodym zawodniczkom zapasowe kajaki, ale takie rozwiązanie nikogo nie satysfakcjonuje. - Te dziewczynki mają swoje ambitne cele. Chcą zdobywać medale, a przez głupotę złodziei będzie im znacznie trudniej realizować marzenia. Obecnie startują na zapasowym sprzęcie, ale ich klasy nie da się porównać do sprzętu, który został skradziony i zniszczony. Wiadomość o kradzieży to był dla nich życiowy dramat - powiedział Bartosz Jaszczyński, wiceprezes Opolskiego Związku Kajakowego i trener kajakarskiej sekcji AZS Politechniki Opolskiej w rozmowie z WP Sportowe Fakty.

Zarówno klubu, jak i rodziców dziewczynek nie stać na zakup nowego sprzętu. Jego koszt w sumie wynosi ok. 20 tys. zł. Dlatego też zorganizowano zrzutkę, do której dostęp znaleźć można TUTAJ.