Rosyjski szachista pionkiem propagandy. Dla niego nie powinno być już miejsca w sporcie

Karjakin od samego początku jest bardzo zaangażowany w rosyjską napaść na Ukrainę. Trzy dni po wejściu wojsk Władimira Putina na terytorium naszego sąsiada, wystosował nawet list otwarty do prezydenta swojego kraju, gdzie wyraził swoje pełna wsparcie dla walki przeciwko Ukrainie... na której sam szachista się urodził.

Popiera wojnę i wystosował list do Putina. Rosyjski arcymistrz gwiazdą propagandy

Szachista urodził się bowiem w ukraińskim Symferopolu, mieście na Krymie od 2014 roku okupowanym przez Rosję. Swoje miejsce pochodzenia sam podkreśla we wspomnianym liście do Putina, opisując Ukrainę jako teren, gdzie spędził swoje dzieciństwo, nauczył się grać w szachy i ma tam przyjaciół, a obecnie musi być ona "zdenazyfikowana i zdemilitaryzowana, gdyż rządzący na niej reżim stawia bezpieczeństwo m.in. Rosji w zagrożeniu na skutek własnych ambicji i celów politycznych". Co więcej, Karjakin reprezentował swój kraj urodzenia do 2009 roku, czyli do czasu, gdy uzyskał rosyjskie obywatelstwo.

Za jawne poparcie wojny został zdyskwalifikowany przez Międzynarodową Federację Szachową na pół roku. Jego kara jednak już minęła, a sam Karjakin kontynuuje swoją prowojenną i antyukraińską aktywność. Zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego od marca tego roku rosyjski i białoruscy sportowcy mogą uczestniczyć w międzynarodowych sportowych zawodach, lecz wyłącznie pod neutralną flagą. Mimo tego Karjakin odmówił wzięcia udziału w szachowym Pucharze Świata, który będzie miał miejsce w lipcu w Baku, gdyż stwierdził, że startować może tylko pod narodowymi barwami. Na swoim koncie na Telegramie szachista niemalże dzień w dzień udostępnia i publikuje rosyjskie materiały z frontu. "Bachmut jest nasz! Hura! Idealnie w rocznicę zajęcia Mariupola" - pisał w maju tego roku Karjakin, świętując postępy rosyjskiej armii na froncie.

Karjakin ponownie daje o sobie znać. Wystąpił w materiale propagandowym

Kilka dni temu na Twitterze opublikowane zostało nagranie z Karjakinem w roli głównej. Szachista ubrany w bluzę z charakterystyczną literą "V", będącą symbolem krwawej inwazji, w propagandowym materiale nakłania obywateli Rosji do pomocy wojskom Władimira Putina walczącym w Ukrainie.

Arcymistrz ogłosił zbiórkę dla jednego z pułków rosyjskiej armii i powiedział, że liczy na pomoc swoich rodaków w celu "przybliżenia się do wspólnego zwycięstwa".

Na nagranie Karjakina szybko zareagował Duńczyk Peter Heine Nielsen, znany trener byłych mistrzów świata Viswanathana Ananda i Magnusa Carlsena. Nielsen wezwał FIDE do podjęcia działań i ukarania rosyjskiego szachisty za niepierwsze z resztą działanie wbrew zasadom federacji i otwarte wspieranie wojny.

"Słynny rosyjski arcymistrz, zajmujący 11. miejsce na świecie kręci propagandowy materiał, prosząc o wsparcie finansowe dla rosyjskiej armii atakującej Ukrainę. To jest sprzeczne z regułami FIDE oraz MKOl, ale nic w związku z tym się nie dzieje. Czy to dlatego, że Dworkowicz go chroni?" - napisał duński trener. Arkadij Dworkowicz to były wicepremier Rosji, a od 2018 roku prezydent Międzynarodowej Federacji Szachowej.