Afera w snookerze. Korupcja bezlitośnie ukarana. Potężne sankcję i zawieszenia

Korupcja jest niestety częstym zjawiskiem spotykanym w świecie sportu. Najgłośniej mówi się o takich przypadkach w piłce nożnej, jednak okazuje się, że na ustawianie wyników decydowali się również chińscy snookerzyści. Komisja Dyscyplinarna Światowego Stowarzyszenia Zawodowego Bilardu i Snookera (WPBSA) zawiesiła w związku z tym dziesięciu zawodników z tego kraju.

Dziesięciu snookerzystów z Chin zawieszonych za korupcję

Dwóch z nich, Liang Wenbo i Li Hang, otrzymali dożywotni zakaz rywalizacji. Obaj zawodnicy nie tylko ustawiali wyniki swoich meczów, ale również namawiali do tego innych zawodników. Łamali tym samym zasady zapisane w statucie międzynarodowej organizacji i na własne życzenie zakończyli sportowe kariery. Podobny los mógł spotkać zwycięzcę zawodów Masters z 2021 roku Yan Bingtao, jednak wcześniej przyznał się on do winy i został zdyskwalifikowany na pięć lat. Siedmiu pozostałych zawodników zostało zawieszonych na krótszy okres czasu.

Wyniki dochodzenia skomentował przewodniczący WPBSA Jason Ferguson. - Serce się łamało, kiedy zobaczyliśmy, jak niektórzy młodzi, utalentowani gracze nie respektują regulaminu WPBSA pod presją wywieraną przez dwóch starszych graczy - stwierdził wprost, cytowany przez Eurosport.

- To zachowanie zostało uznane za całkowicie niedopuszczalne. Stąd nałożenie dwóch dożywotnich zakazów udziału w zawodach snookerowych w jakikolwiek sposób. Nasze decyzje należy traktować jako lekcję dla tych, którzy myślą, że mogą uniknąć wykrycia - dodał.

Wśród ukaranych zawodników znalazł się też między innymi Zhao Xintong, czyli triumfator UK Championship sprzed dwóch lat.