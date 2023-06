Wielka impreza będzie wielką klapą? Trybuny mogą świecić pustkami

Do startu Igrzysk Europejskich w Krakowie zostały dwa tygodnie. I choć wydarzenie to jest przygotowywane z wielką pompą (nic dziwnego skoro to największa impreza sportowa roku w Polsce), to sprzedaż biletów pozostawia na razie wiele do życzenia. Poza skokami narciarskimi, koszykówką 3x3 i wspinaczką sportową bilety na inne dyscypliny rozchodzą się w ślimaczym tempie.

