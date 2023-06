Wielki sportowiec, łamacz serc i playboy jako polityk stał się religijnym ortodoksem

Bo żeby zrozumieć fenomen Imrana Khana, trzeba sięgnąć do krykieta. Sportu dla nas zupełnie obcego, ale w Pakistanie mającego status drugiej religii państwowej zaraz po islamie. I to krykiet sprawił, że w 1992 r. Pakistańczycy poczuli się dumni. Wtedy po raz pierwszy w historii ich drużyna narodowa sięgnęła po zwycięstwo w mistrzostwach świata. Cały kraj liczący wtedy 125 mln mieszkańców śledził finał z zapartym tchem, a każdy chłopiec marzył, by być Imranem Khanem. To był moment magiczny jak dla Polski awans na mundial po słynnym meczu na Wembley w 1973 r. Z tą tylko różnicą, że po 1992 r. Pakistan już nigdy nie przestał być krykietowym mocarstwem.

"Walczcie jak osaczone tygrysy"

Tamten Puchar Świata zaczął się dla Pakistańczyków bardzo źle. Drużyna, której przewodził Imran Khan, zajmowała po pięciu meczach ósme miejsce w tabeli fazy grupowej, w której dziewięciu uczestników mistrzostw świata grało każdy z każdym. Z pięciu spotkań Pakistańczycy wygrali tylko jedno – z najsłabszym na turnieju Zimbabwe. Wtedy Khan powiedział kolegom słowa, które przeszły do legendy: walczcie jak osaczone tygrysy. Podziałało. Pakistańczycy wygrali kolejne trzy mecze – z Australią, Sri Lanką i Nową Zelandią i zakwalifikowali się do półfinału. Tu znów pokonali Nowozelandczyków, by w finale zmierzyć się z Anglią na słynnym Melbourne Cricket Ground. Mecz oglądało 87,5 tysiąca widzów, a Pakistan wygrał po emocjonującym spotkaniu, eliminując wszystkich zawodników rywala. Khan był najskuteczniejszym zawodnikiem swojej drużyny w ataku -– zdobył 72 biegi, czyli punkty dla swojego zespołu.

To on wzniósł do góry kryształowy puchar jako kapitan i mentor drużyny. Miał wtedy 40 lat i pół roku później zakończył karierę. Wielką karierą. Do dziś uznawany jest za jednego z najlepszych zawodników wszech czasów. Był tzw. all-rounderem, czyli graczem skutecznym zarówno w ataku, gdy odbija piłkę, jak i w obronie, jako zawodnik, który piłką rzuca. W reprezentacji Pakistanu zadebiutował w 1971 r. w tzw. test-meczu (czyli meczu wielodniowym) z Anglią, a skończył finałem mistrzostw świata 21 lat później przeciwko tej samej drużynie. W 1982 r. został kapitanem zespołu narodowego.

– Chciałbym wyrazić współczucie dla reprezentacji Anglii – powiedział Khan po odebraniu pucharu w 1992 r. – Chciałbym, aby wiedzieli, że wygranie tego Pucharu Świata pozwoli mi zrealizować jedną z największych obsesji mojego życia, którą jest wybudowanie szpitala dla chorych na raka. Jestem przekonany, że ten Puchar Świata przebędzie długą drogę, aby spełnić tę obsesję. Jestem bardzo dumny, że u schyłku kariery udało mu się w końcu wygrać Puchar Świata.

Imran Khan – playboy i łamacz serc

Plan budowy pierwszego specjalistycznego szpitala onkologicznego w Pakistanie zrodził się u Khana, gdy na raka zachorowała jego matka Shaukat Khanum. Zamierzenie udało się zrealizować w 1994 r., kiedy Shaukat Khanum Memorial Cancer Hospital został otwarty. Były już kapitan reprezentacji kraju zebrał na ten budowę 25 milionów dolarów. – W przemowie po wygraniu Pucharu Świata, byłem tak skoncentrowany na tym szpitalu, że zapominałem podziękować kolegom z zespołu za ich wysiłek w tym meczu - powiedział później przyszyły premier Pakistanu.

W latach kariery sportowej przylgnęła do niego łatka playboya i imprezowicza. Nigdy nie stronił od kobiet i dobrej zabawy. Martin Williamson z serwisu Espncrickinfo nazywa go "łamaczem serc". Europejskim stylem życia przesiąkł podczas studiów w Oksfordzie i grając w "domowych" rozgrywkach angielskich. Do Anglii trafił dzięki debiutowi w kadrze. 18-latkowi zaproponowano kontrakt w drużynie hrabstwa Worcester i "zrobienie" angielskiej matury. Młody Imran obiecał rodzicom, że nie zaniedba nauki na Wyspach. I słowa dotrzymał. Zdał maturę i poszedł w Oksfordzie na interdyscyplinarne studia łączące: politykę, filozofię i ekonomię. Ukończył je w 1975 r. Zrobił to w międzyczasie, głównie w wakacje, grając dla Worcestershire i drużyny uniwersytetu oksfordzkiego. Egzaminy końcowe wypadły akurat, gdy w Anglii odbywał się Puchar Świata. Imran Khan był powołany do kadry, ale w najważniejszym meczu - przeciwko Indiom Zachodnim - nie zagrał, bo musiał w tym czasie zdawać egzaminy. Pakistańczycy przegrali i nie wyszli z grupy. Indie Zachodnie zdobyły później mistrzostwo świata.

Aktorki, modelki, córki bogaczy – długa lista związków Imrana Khana

Khan grał później jeszcze wielokrotnie w angielskich rozgrywkach w barwach drużyny hrabstwa Worcester i Sussex. Do tego drugiego klubu przeniósł się – jak tłumaczył – tylko dlatego, że życie towarzyskie w Worcester było zbyt ubogie dla takiego światowca jak on. Nadmorskie hrabstwo Sussex bardziej mu odpowiadało i bliżej było stamtąd do Londynu, którego nocne kluby chętnie odwiedzał.

Liczba kobiet, z którymi miał być w związkach według angielskich mediów, jest wyjątkowo długa. Były wśród nich aktorki, modelki i córki bogatych biznesmenów. Z jedną z nich - Sitą Wihite - córką przemysłowca Gordona White'a miał nawet nieślubną córkę, którą uznał dopiero w 2004 r., choć wyrok sądu w Los Angeles udowodnił jego ojcostwo już w 1997 r.

Ostatecznie ożenił się po raz pierwszy dopiero w 1995 r. A jego wybranką została 21 lat młodsza Jemima Goldsmith, córka finansisty i polityka - Jamesa Goldsmitha. Para miała dwóch synów, ale po dziewięciu latach się rozstała. Jemima nie wytrzymała ciśnienia, jakie towarzyszyło politycznej działalności jej męża. Ona też – jako że miała żydowskich przodków – była obiektem ataków ze strony oponentów męża.

Drugą żoną Khana była dziennikarka Reham Khan. Małżeństwo przetrwało 10 miesięcy, a mąż udzielił jej rozwodu przez esemesa w 2015 r. W 2018 r. Reham opublikowała książkę, w której przedstawiła byłego krykiecistę w bardzo złym świetle. Oskarżyła go o korupcję i uzależnienie od narkotyków i leków. Napisała, że przyznał się jej do czworga nieślubnych dzieci. Stwierdziła też, że jej były mąż ma skłonności homoseksualne i utrzymywał kontakty seksualne z mężczyznami. Wymieniała też polityczki, z którymi Khan miał uprawiać seks. Choć książka ukazała się w Pakistanie, nie wstrząsnęła opinią publiczną i nie zaszkodziła popularności Khana. Jego partia wygrała wybory.

Playboy stał się prayboyem

Trzecią żoną byłego kapitana reprezentacji Pakistanu został Bushra Bibi, którą były krykiecista poznał podczas pielgrzymki do 13-wiecznego sanktuarium mistyka Baby Farida. Reprezentowany przez niego sufizm, to nurt islamu, który Khan sobie upodobał, bo po zakończeniu kariery stał się bardzo religijny. Jego przeciwnicy kpią, że z playboya stał się prayboyem (od ang. pray - modlić się).

Partia, którą założył (PTI), poszła do wyborów pod hasłem sprawiedliwości społecznej z czasów pierwszego państwa muzułmańskiego w Medynie. Gdy w 2018 r. Imran Khan został premierem, obiecywał zmiany, dzięki którym poprawi życie najbiedniejszych w kraju. Obiecywał walkę z korupcją, niezależne sądownictwo i demokrację, w której armia będzie miała coraz mniej do powiedzenia.

W 2022 r. został odwołany ze stanowiska w wyniku wotum nieufności. Został oskarżony o nieudolne zarządzanie gospodarką i brak walki z korupcją oraz szykanowanie przeciwników politycznych. Z kolei Khan odwołał się do swoich zwolenników, twierdząc, że jego rząd upadł na skutek spisku pakistańskich elit politycznych ze Stanami Zjednoczonymi. On sam utrzymywał przyjazne stosunki z Chinami i Rosją. W odwiedziny do Władimira Putina poleciał w zaledwie kilka dni po agresji na Ukrainę.

W 2023 r. Imran Khan został aresztowany pod pretekstem zarzutów korupcyjnych, a następnie po decyzji sądu, zwolniony za kaucją. Obecnie przebywa w swoim domu w Lahore i w mediach społecznościowych mobilizuje swoich zwolenników. Znów walczy jak osaczony tygrys.