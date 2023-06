Skandal i kompromitacja. Ukraińcy z zakazem, bo "powinni walczyć na wojnie". Rosjanie? Mogą grać

W całym sportowym świecie domagano się lub doszło do zawieszeń rosyjskich sportowców po agresji Rosji na Ukrainę w lutym zeszłego roku. Całkowicie inną politykę zastosowali Czesi, którzy zabronili udziału ukraińskim zawodnikom w szachowym turnieju Teplice Open, największym w kraju, który miał się odbyć w połowie czerwca. Pierwszą jego edycję rozegrano w 1922 roku.

REKLAMA

Zobacz wideo

Skandaliczny komentarz jednego z organizatorów turnieju

- Obecna sytuacja polityczna nie sprzyja szachom, a turniej pozbawiony jest także arcymistrzów z Ukrainy, którzy nawet jeśli sami się zgłoszą, to z ważnych powodów nie zostaną przyjęci, pomimo że może nam się to nie podobać - upublicznił wiadomość od organizatorów Tadeas Kriebel, czeski szachista. Nie zagra w niej żaden zawodnik z Ukrainy, w przeciwieństwie do Rosjan! Ich nazwiska widnieją na liście startowej pod flagą neutralną, zgodnie z przepisami Międzynarodowej Federacji Szachowej.

Słowa Kowalczyk chwytają za serce. Złożyła obietnicę. "Na tym polega miłość"

Sama decyzja wywołała sporo oburzenia i głosów krytyki w środowisku szachowym, ale oliwy do ognia dodał jeden z przedstawicieli władz turnieju, który odniósł się do sprawy w komentarzu pod jednym z postów na Facebooku. "Osobiście uważam, że Ukraińcy w wieku poborowym powinni walczyć na wojnie z bronią w ręku za swój kraj, a nie w spokoju grać w szachy za pieniądze" - wypalił Pawel Kirs. "W obecnej sytuacji nie powinni opuszczać swoich ziem i być przygotowani na ewentualne rozmieszczenie oraz mobilizację. Nasi młodzi ochotnicy ruszają walczyć za ich ojczyznę. Często wracają ciężko ranni, a nawet giną za Ukrainę. A ich ukraińscy rówieśnicy chcieliby grać w szachy za granicą?" - kontynuował.

Absurdalne decyzje oraz wypowiedzi czeskich organizatorów imprezy nie pozostały niezauważone przez dyrektora generalnego Międzynarodowej Federacji Szachowej. Poinformował już, że zwróci się do organizatorów w celu uzyskania wyjaśnień. W dodatku Kirs trafił kulą w płot, gdyż ukraińscy szachiści mocno zaangażowali się w walkę dla ojczyzny. Drugi najlepszy zawodnik w kraju Igor Kowalenko od roku jest na froncie. W pierwszych dniach wojny zmobilizował się kapitan kadry Ołeksandr Sułypa.

Burza po finale LE. Eksperci wściekli. "Przy Marciniaku to amator"

Niedawno zakończył się finał mistrzostw świata w szachach klasycznych, w którym zwyciężył Chińczyk Ding Liren. Pokonał o Rosjanina występującego pod flagą neutralną Jana Niepomniaszczija.