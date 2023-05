Rekordowa bestia. Oto największy karp złowiony w Polsce. "Przejdzie do historii"

Karp jest gatunkiem słodkowodnej ryby z rodziny karpiowatych. Można go spotkać niemal w każdym zbiorniku wodnym - od wielkich rzek po jeziora. Do Polski trafił w XIII wieku i jest jedną z najchętniej poławianych ryb przez wędkarzy. Najbardziej zagorzali łowcy mają w swojej kolekcji specjalne przystosowany sprzęt do połowu karpi i są skłonni do wielu poświęceń w celu schwytania wielkiego okazu.

Oto największy karp złowiony w Polsce

Łowienie karpi jest bardzo popularne w Polsce, a rekordowa sztuka została złapana w 2020 roku nad Łowiskiem Karpiowym Gosławice przez Mirosława Walczykiewicza. Ważyła aż 36,4 kilograma. Co ciekawe kilka godzin wcześniej tę samą rybę złowił również Brytyjczyk Jamie Jackson. Wówczas waga wskazała 37,8 kilograma. Oficjalny rekord należy jednak do Walczykiewicza, ponieważ karp został zważony na kilku wagach. "Ten dzień przejdzie do historii łowiska. To, co się wydarzyło, przyprawiło nas o niezły ból głowy." - czytamy na oficjalnej stronie łowiska.

Największy "polski" karp nie jest nawet zbliżony wagą do rekordu świata. W 2018 roku na łowisku Euro Aqua na Węgrzech Michel Schoenmakers wyłowił okaz ważący aż 51,2 kilograma. Był to pierwszy karp złowiony na wędkę, który przekroczył 50 kilogramów. Warto dodać, że ryba po zważeniu wróciła do wody. Łowisko Euro Aqua słynie z ogromnych karpi. Poprzedni rekordowy okaz (48 kilogramów) również został złapany w tym zbiorniku. Wędkowanie tam jest dozwolone tylko dla członków klubu, a koszt tygodniowego pozwolenia wynosi aż 1600 euro.

Największy karp koi w Polsce

W niektórych akwenach w Polsce możemy spotkać również karpie koi. To ozdobna odmiana tych ryb, którą chętnie hoduje się w stawach i oczkach wodnych. Rekordowy okaz został schwytany w tym roku przez Rafała Koszarka na łowisku komercyjnym Expert Karp Nekielka. Ryba ważyła 21.65 kilograma. "Wspaniale ubarwiony karp tzw. "pomarańczko" ląduje krótko po godzinie 7:00 w podbieraku. Waga 21.65 kg... Gratulacje dla Łowcy i samego karpiszona, że w ogóle zechciał wziąć. " - czytamy na oficjalnej stronie łowiska.

