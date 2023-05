Oto wszystkie rekordy świata w Ironmanie. Nawet Karaś wypada blado. Niewiarygodne

W sobotnie przedpołudnie Robert Karaś zapisał się w historii ultratriathlonu. 34-latek podczas zmagań w Brazylii pobił rekord świata na dystansie 10-krotnego Ironmana - 38 kilometrów pływania, 1800 kilometrów jazdy na rowerze i 422 kilometry biegu. Cały dystans Karaś pokonał w czasie 164 godzin, 14 minut i dwóch sekund.

REKLAMA

Zobacz wideo Burza po gali FAME MMA! "Boxdel" odpowiada: Ferrari się przeliczył

Karaś w "objęciach" gwiazd. Tysiące pochwał i gratulacji

"Karaś to były strażak, który został zawodowym triathlonistą. Paradoksalnie to jednak jego pierwszy zawód pchnął go do wykonywania tego ekstremalnego sportu. W 2015 roku został bowiem mistrzem świata... strażaków w triathlonie" - pisał po sukcesie Karasia Bartłomiej Kubiak ze Sport.pl.

Robert Karaś ma trzy rekordy w Ironmanie

W ultratriathlonach wyróżnia się 12 konkurencji, z czego aż w czterech rekordy dzierżą Polacy. Trzy należą do Roberta Karasia a jeden do Adriana Kostery. Podstawa ultratriathlonu to 3,86 km pływania, 180,25 km jazdy na rowerze oraz 42,2 km biegu. W tym najlepszy był Norweg Kristian Blummenfelt, który zanotował czas 7 godzin, 21 minut i 12 sekund.

Jednak podwójny oraz potrójny ultratriathlon to domena Roberta Karasia, do którego należą rekordy świata na tych dystansach. Pięciokrotny to za to rekord Kostery. Ostatni rekord Polaków to ten sobotni ustanowiony przez Karasia podczas dziesięciokrotnego Ironmana.

Jak pokazuje tablica rekordów przytoczona przez Wikipedię, są jeszcze bardziej wyczerpujące konkurencje, które mogą skusić polskich atletów. To chociażby 20 czy 30-krotny Ironman. Ostatni z nich to zatrważające 114 km pływania, 5400 km jazdy na rowerze i 1260 km biegu. W tym rekordzistą jest Niemiec Dirk Leonhardt, który w 2020 ustanowił go w czasie 959 godzin i trzech minut.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

Karaś pokazał, jak wygląda jego stopa. Boli od samego patrzenia [ZDJĘCIE]

Rekordy świata ultratriathlonów:

Ultratriathlon rekordy fot. Wikipedia