Zrobił to! Robert Karaś zwyciężył 10-krotnego Ironmana. Mało tego, pobił rekord świata

- Siemano, słuchajcie, mamy trochę czasu. Doznałem kolejnej kontuzji, zapalenie mięśnia piszczelowego przedniego. A najlepsze, że Jurand [Czabański, inny z Polaków, który startuje w zawodach w Brazylii] w ciągu pięciu minut odczuł to samo. Mnie zostało 50 kilometrów, Jurandowi 200. Do mety niestety będzie trzeba iść, bo tego nie da rady przerobić, nie da rady biec. Wiem, że jest problem z wynikami. Także może za 10 godzin będę, Jurand za 40, jak nic się nie poprawi - mówił Robert Karaś w piątek na Instagramie.

Nie było to 10 godzin, bo Karaś w nocy zrobił sobie krótką przerwę. - Moja noga jest w tak złym stanie, że niestety albo stety musimy ją podleczyć. Ale zdrowie jest najważniejsze. Pewnie wyruszymy rano. Zostało bodaj 14 okrążeń. Najprawdopodobniej nie będę tego w stanie tego przebiec, tylko to po prostu przejdę - poinformował Karaś w nocy z piątku na sobotę.

A później jego team wrzucał kolejne relacje, na których widać było, że Karaś nie tylko wrócił na trasę, by iść, ale mimo kontuzji dalej próbuje na niej podbiegać. No i w końcu dobiegł. Po siedmiu dniach. W sobotę nad ranem w Brazylii i po godz. 10 czasu polskiego ekstremalny triathlonista, partner aktorki Agnieszki Włodarszyk, a od niedawna także freak fighter związany z federacją Fame MMA, ukończył trasę 10-krotnego Ironmana. Pobił rekord świata na dystansie 38 kilometrów pływania, 1800 kilometrów jazdy na rowerze i 422 kilometry biegu.

Najpierw był strażakiem

Karaś to były strażak, który został zawodowym triathlonistą. Paradoksalnie to jednak jego pierwszy zawód pchnął go do wykonywania tego ekstremalnego sportu. W 2015 roku został bowiem mistrzem świata... strażaków w triathlonie. Dystans 3,8 km pływania, 180 km jazdy na rowerze i 42 km biegu pokonał w osiem godzin, 50 minut i 20 sekund.

W kolejnych latach Karaś startował zarówno w podwójnym, potrójnym, jak i w pięciokrotnym Ironmanie, które wygrywał i pobijał poprzednie rekordy świata. Ogromną popularność zyskał po zdobyciu rekordu świata w potrójnym triathlonie. Latem zeszłego roku po raz pierwszy wystartował w 10-krotnym Ironmanie. Wiele wskazywało, że już wtedy przekroczy kolejną granicę ludzkich możliwości i pobije rekord świata. Niestety problemy zdrowotne, a w zasadzie to nawet bardziej decyzja lekarzy zmusiła go do wycofania się ze szwajcarskich zawodów. Już po pływaniu, które ukończył w ekspresowym tempie i jeździe na rowerze - dokładnie na 65. km trasy biegowej, kiedy lekarze zakazali mu dalszej rywalizacji.

"Kocham, gdy mnie dojeżdża w trudnych momentach"

"Bardzo dziękuję za to wsparcie, za te miłe słowa, które wysyłacie. Mam krótkie sprostowanie. Czuję się dobrze. Widziałem, że piszą o wyczerpaniu czy problemach z kręgosłupem. Miałem operację, to były urologiczne sprawy. Uaktywniło się to na rowerze i nie dało już rady biec. Czułem się znakomicie psychicznie, wykonywaliśmy wraz z teamem super robotę. Trzeba zrobić jeszcze jedną operację, żeby się zagoiło. Do zobaczenia na kolejnych wyścigach!" - napisał Karaś w sierpniu na Instagramie. I aż trudno w to uwierzyć, ale nawet dobę po tym jak wycofał się z wyścigu, nadal był jego liderem.

Ekstremalny triathlon to już taka dyscyplina - jak pisał Antoni Partum na Sport.pl - że wielu startujących nawet nie zbliża się do mety, a ból jest nieodłącznym elementem tej układanki. - Ból ma wiele rodzajów, a ja poznałem każdy. Ból bywa piękny, np. ból sportowy. I właśnie taki ból kocham. Kocham, gdy mnie dojeżdża w trudnych momentach, bo wiem, jak przekuć to w coś pozytywnego, w moją broń. Chciałbym, żeby każdy spróbował zaprzyjaźnić się z bólem. Wtedy można wiele razem zdziałać - tłumaczył Karaś, który właśnie zdziałał to, o czym marzył od lat, czyli ukończył 10-krotnego Ironmana i pobił rekord świata.