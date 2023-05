Znakomite wieści od Karasia. "Wracamy". Na drugim miejscu też jest Polak

Robert Karaś od kilku dni bierze udział w World Cup Brasil Ultra Tri, czyli 10-krotnym Ironmanie. Tam ma do pokonania 38 kilometrów w wodzie, 1800 kilometrów na rowerze oraz 422 kilometry biegu. Polak utrzymuje dobre tempo i ma szanse odnieść wielki sukces oraz cel, jakim jest pobicie rekordu świata, który wynosi 182 godziny 43 minuty i 43 sekundy. Został on ustanowiony przez Belga Kennetha Vanthuyne w sierpniu zeszłego roku w szwajcarskim Buchs.

Karaś ma za sobą już pływanie oraz jazdę na rowerze. Pozostał "tylko" bieg. Środowy poranek przyniósł jednak wiadomość o problemach zdrowotnych. "Robertowi odnowiła się kontuzja ze Szwajcarii. Nawet chodzenie sprawia mu duży problem" - przekazała jego ekipa.

Wtedy Karaś udał się na ośmiogodzinną przerwę. - Stawiamy wszystko na jedną kartę, podleczamy urazy, regenerujemy i ciągiem spróbujemy zrobić 360 km. To najtrudniejsze wyzwanie w życiu z tymi urazami - przekazywał za pośrednictwem InstaStories.

Robert Karaś wraca na trasę. Towarzyszy mu inny Polak

"Wracamy do gry. Nie pozbyliśmy się kontuzji w 100%, na pewno problem zostanie z nami do końca. Robert w nocy naładował się pozytywną energią, mentalnie jest gotowy. To ten czas, takie wyczyny kosztują bardzo wiele. Teraz z uśmiechem na twarzy biegnie w towarzystwie drugiego Polaka Juranda Czabańskiego, który ukończył właśnie rower i znajduje się na pozycji drugiej" - czytamy we wpisie opublikowanym na Instagramie w środowe popołudnie.

Poza pierwszym Robertem Karasiem oraz drugim Jurandem Czabańskim w Brasil Ultra Tri bierze również Rafał Godzwon, który zajmuje trzecie miejsce. W sumie w zawodach bierze udział dziewięciu zawodników. Czabański to fizjoterapeuta, który w przeszłości pracował z kilkoma znanymi sportowcami, w tym z Borysem Mańkowskim czy Mateuszem Gamrotem. Jak sam przyznaje, w zawodach 10-krotnego Ironmana nie skupia się na wyścigu, a bardziej na "sprawdzeniu swoich możliwości". Być może i Karasiowi, i Czabańskiemu uda się pobić wspomniany rekord. Zależy to od tego, czy obaj będą biegli resztę dystansu równym tempem.