Dominator Karaś. Znowu bije rywali na głowę. Jedzie i je, żeby nie tracić czasu

W sobotę 20 maja o godzinie 15:00 wystartowały mordercze zawody w Brazylii. 10-krotny Ironman, a więc 38 kilometrów pływania, 1800 kilometrów jazdy na rowerze i 422 kilometry biegu. W biegu bierze udział polski tytan - Robert Karaś, który jest zdecydowanym faworytem zawodów. Triathlonista udowadnia to od samego startu, a ostatnie doniesienia pokazują, w jak świetnej jest formie.

REKLAMA

Zobacz wideo Burza po gali FAME MMA! "Boxdel" odpowiada: Ferrari się przeliczył

Robert Karaś bije rywali na głowę. Skończył pływanie, wskoczył na rower i prawie nie odpoczywał

Zespół Roberta Karasia mocno wspiera go w zawodach w Brazylii i relacjonuje jego poczynania w mediach społecznościowych. Już niecałe dziewięć godzin po starcie na Instagramie 34-latka pojawiła się relacja z zakończenia pływackiej części zawodów. Pokonał on więc 38 kilometrów w wodzie i rozpoczęło się ściganie na rowerze.

Aleksandra Mirosław zadziwia świat. Kapitalna seria trwa. Miazga

Zaraz po północy wystartował, a już dwie godziny później zrobił 12 pętli rowerowych. Każda z nich liczy sobie 7,65 km, a każdy z zawodników musi pokonać ich aż 240, czyli 1800 kilometrów. Karaś na rowerze przebywał do około 9 rano polskiego czasu. Wtedy to udał się na przerwę, podczas której zaliczył 45-minutową drzemkę i ponownie wrócił do ścigania. Dwie godziny później miał za sobą już 337,5 kilometra, a drugi Jurand Czabański zbliżał się do 200 kilometrów.

- Pierwsza noc minęła. Robert wykonał kawał dobrej roboty. Przejechał ponad 400km. Od początku wyścigu miał 45 minut drzemki - czytamy w aktualizacji Roberta Karasia, cytowanej przez Akademię Triathlonu.

Karaś znowu bije rekord świata. Nadludzki wysiłek. Jakby przebiegł całą Polskę

Około godziny 15:00 w niedzielę 21 maja Robert Karaś miał za sobą już 450 kilometrów, czyli 60 okrążeń na rowerze. W mediach społecznościowych zawodnika pojawiła się seria filmów, gdzie jego team przygotowuje jedzenie, a konkretnie "słodką papkę" z gruszek, jabłek, banana i oliwy z oliwek. Zawodnik podczas zjadania posiłków nie opuszcza roweru, by nie tracić czasu.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Podczas ostatniej aktualizacji 34-latek miał wielką przewagę nad rywalami. 300 kilometrów na rowerze miał za sobą drugi Jurand Czabański, a trzeci Carlos Pena około 160 kilometrów. Warto przypomnieć, że Robert Karaś walczy o pobicie rekordu świata, który obecnie wynosi 182 godziny.