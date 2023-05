Dymy na Fame MMA 18. Alan kopnął puchar i poszedł do sędziów. Co to k***a miało być?

Co to k***a miało być? Po*****o was? - wykrzyczał Alan Kwieciński do sędziów po swej walce w FAME MMA. Po czym szybko wyszedł z klatki, ale po drodze zdążył jeszcze kopnąć puchar pocieszenia, którego nie chciał przyjąć.

Stójka vs. obalenia

Kwieciński opuszczał jednak klatkę z pucharem, ale poszedł jeszcze dyskutować z sędziami. Był niezadowolony, że wygraną przyznał mu tylko jeden arbiter. Niezadowoleni byli też kibice, którzy po werdykcie mocno gwizdali. Obiektywnie trzeba jednak przyznać, że walka obu panów była bardzo wyrównana. Dlaczego zatem pretensje miał Kwieciński?

"Zadyma" w tej walce szukał swych szans w stójce. Był szybszy, bardziej precyzyjny i na tej płaszczyźnie zdecydowanie lepszy. Alan polował jednak na obalenia. I też robił to bardzo dobrze. Tak właściwie wyglądała cała walka. Może poza 2. rundą, w której Alan przypadkowo otrzymał cios w krocze, gdy "Zadyma" zasypał go celnymi ciosami w stójce. Kwieciński po kilku minutach doszedł jednak do siebie. Ambitny zawodnik miał wrażenie, że swymi obaleniami i akcjami w parterze przechylił szalę zwycięstwa na swoją stronę. Sędziowie docenili jednak stójkę Gromadzkiego.

Karta walk Fame MMA 18:

double main event: Amadeusz "Ferrari" Roślik vs. Kacper Błoński

double main event: Amadeusz "Ferrari" Roślik vs. Marcin Dubiel

co-main event: Ewa Brodnicka pok. Marta "Linkimaster" Linkiewicz (decyzja)

Dawid "Dżinold" Rzeźnik pok. Robert Pasut (K-1, decyzja)

Maksymilian Wiewiórka pok. Arkadiusz Tańcula (pas mistrzowski do 84 kg, decyzja)

Tomasz Gromadzki pok. Alana Kwiecińskiego (K-1, decyzja)

Michał Pasternak pok. Piotr Szeliga (K1, ręcznik rzucony przez narożnik)

Dariusz "Daro Lew" Kaźmierczuk pok. Natan Marconia (decyzja)

Dominika Rybak pok. Elizabeth "Lizi" Anorue (TKO)

Jakub "Paramaxil" Frączek pok. Michał Spysiński (decyzja)