Koszmar w Rajdzie Polski. Tam stali ludzie. Natychmiast pobiegli ratować [WIDEO]

W piątek 19 maja wystartowała 79. edycja Rajdu Polski. W Baranowie odbył się odcinek kwalifikacyjny, którego nie będą dobrze wspominać Rafał Kwiatkowski i Kamil Kozdroń, którzy zaliczyli groźnie wyglądający wypadek.

Rafał Kwiatkowski i Kamil Kozdroń mieli wypadek. Wyglądało poważnie

Do zdarzenia doszło kilka kilometrów po starcie. Warunki na trasie nie należały do najłatwiejszych. Kierujący Skodą Fabia Rafał Kwiatkowski popełnił błąd, który przyczynił się do dramatycznych scen. Auto zjechało na prawą stronę, zahaczyło o jedno z przydrożnych drzew i dachowało.

Całość wyglądała dość dramatycznie i rzeczywiście było krok od tragedii. Tuż obok trasy stali ludzie i gdyby nie zaczęli uciekać, mogliby być ofiarami wypadku. Chwilę później kibice podbiegli do samochodu, aby zobaczyć, co się stało i ewentualnie udzielić pomocy Kwiatkowskiemu i Kozdroniowi. Zdarzenie wyglądało dramatycznie, ale skończyło się na strachu. Kierowca i jego pilot wyszli z wypadku bez szwanku, a jedyną konsekwencją była konieczność wycofania się z dalszej rywalizacji.

Kilka godzin później Kwiatkowski zamieścił w mediach społecznościowych nagranie z wypadku. "Niestety popełniłem błąd na odcinku kwalifikacyjnym i jego konsekwencje oznaczają dla nas koniec rajdu. Przepraszam. Wrócimy silniejsi..." - napisał.

Internauci i kibice udzielili Kwiatkowskiemu i Kozdroniowi dużo wsparcia w komentarzach pod filmem. Na nagraniu słychać też odgłosy przerażenia osób stojących przy trasie.