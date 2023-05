Cały świat wspiera Justynę Kowalczyk. Ogromna klasa największej rywalki. "Przesyłam"

Nie żyje Kacper Tekieli. Polski wspinacz i mąż Justyny Kowalczyk-Tekieli został znaleziony martwy w czwartek 18 maja rano w szwajcarskich Alpach. 38-latek zginął w lawinie w rejonie szczytu Jungfrau. Ta informacja wstrząsnęła całą Polską, ale dotarła też zagranicę.

Marit Bjoergen przesłała wsparcie Justynie Kowalczyk-Tekieli. Klasa. "Przesyłam najszczersze kondolencje"

Słowa wsparcia dla polskiej mistrzyni przesłała m.in. Marit Bjoergen, która w przeszłości na trasach biegowych była największą rywalką Kowalczyk-Tekieli. To z Norweżką Polka toczyła zacięte boje w Tour de Ski, ale też na mistrzostwach świata i igrzyskach olimpijskich.

Norweżka myślami jest ze swoją rywalką z tras. "To bardzo smutna wiadomość. Przesyłam najgłębsze wyrazy współczucia w żałobie i stracie Justynie i jej rodzinie" - przekazała Marit Bjoergen na łamach dziennika "Dagbladet". Norweska gazeta skontaktowała się także z menadżerką Kowalczyk-Tekieli Małgorzatą Ziembą. - W tej chwili nie wydamy żadnego oświadczenia w sprawie śmierci - przekazała.

Justyna Kowalczyk-Tekieli po śmierci partnera zabrała głos w mediach społecznościowych. Pożegnała go dwoma krótkimi, a jakże wzruszającymi słowami. "Był najcudowniejszy" - napisała.

W piątkowy wieczór była biegaczka zamieściła kolejny wpis o tajemniczej treści. Niewykluczone, że tak brzmiała ostatnia rozmowa małżonków przed tragedią. "17 V 2023 Jungfrau (4158 m) 10.12 AM. PIK. Kocham Was Kotki. My Ciebie bardziej, mój Kochany. Brawo" - czytamy. "Dobranoc, mój cudowny Kacperku" - dodała polska mistrzyni.