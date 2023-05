Polak wyciągnął z wody potwora. Nie mógł uwierzyć. "Czekałem 30 lat"

Takiego połowu mogą pozazdrościć nawet najlepsi wędkarze. Pan Szymon Tomera złowił niesamowity okaz - 120-centymetrowego szczupaka i to w miejscu, w którym chyba mało, kto by się tego spodziewał. Nie musiał jechać na Mazury. Wystarczyło powędkować w Brzegach pod Krakowem.

REKLAMA

Zobacz wideo Bartosz Kwolek po ostatnim meczu sezonu w PlusLidze: To nie jest normalne. Organizm sportowca nie jest przyzwyczajony do takich obciążeń

Wędkarz z Brzegów pochwalił się gigantycznym połowem. "Złowiłem ogromnego szczupaka"

Szczęściarz o swoim niecodziennym połowie doniósł "Gazecie Krakowskiej", dla której opisał swoją przygodę. Okazuje się, że od lat był zapalonym wędkarzem. - Lubię łowić duże ryby, sumy, ale w miniony piątek złowiłem ogromnego szczupaka na wodzie po eksploatacji kruszywa... nikt tej wody nie zarybiał, żadna instytucja, a tu pierwszy rzut wędką i sztuczna przynęta. I atak! Nie dowierzałem, póki mega dużego pyska nie ujrzałem wyłaniającego się spod tafli - wspomina pan Szymon.

Dramat "pod choinkę", a potem "dar od życia". Tak pracuje najmłodszy trener w Ekstraklasie. Ma wielki cel

Sztuka była rzeczywiście imponująca. Niewiele brakowało, a wędkarz otarłby się o rekord Polski. - Ponad 120 cm szczęścia z zębami 500 do 600 ostrymi i ustawionymi w stronę przełyku. Byłem ja i pies owczarek belgijski. Udało się rybę wyciągnąć z wody, zrobić kilka zdjęć samowyzwalaczem i krótki film o zwracaniu wolności rybie. To pomniki przyrody i nie zdarzają się co dzień, czekałem na tę rybę 30 lat i do tego nie spodziewałem się, że się spotkamy na tzw. bezrybiu... Niespodzianka, której wszystkim życzę - zakończył.

Wygiął stal na karku, wypił 156 puszek piwa. Tragiczny los Andre The Gianta

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

Największym szczupakiem wyłowionym w Polsce wciąż pozostaje ten, wyciągnięty przez Mariana Polawczyka ponad 50 lat temu. Ryba miała 20,80 kg oraz aż 130 cm długości. Pan Szymon może i tak mówić o ogromnym szczęściu, bo szczupaki przekraczające 120 cm są rzadkością nie tylko w Polsce. Oczywiście nie zdradził dokładnej lokalizacji połowu, ale kolejni śmiałkowie mogą iść w jego ślady i również próbować swoich sił w okolicach Brzegów.