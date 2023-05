Przyjaciel zmarłego Kacpra Tekielego ujawnia. "Kompletna trauma"

Bartłomiej Kubiak: W górach rozmawia się w ogóle o śmierci?

Andrzej Marcisz, krakowski taternik i alpinista, przyjaciel tragicznie zmarłego Kacpra Tekielego: (długi namysł) Wie pan co, może i się rozmawia, ale jeśli tak, robi się to naprawdę po cichu. Z pewnością jest to jakiś temat tabu. Na pewno też nikt, kto idzie w góry, nie myśli o śmierci.

Dlaczego w takim razie obraz polskiego himalaizmu opiera się głównie na eksponowaniu cierpienia?

- To eksponowanie cierpienia to jest coś, co na swój sposób wykreowały media, które nie żyją górami tak jak my, czyli cały czas. Nie odnajdują w nich aż tyle radości. Zajmują się nimi przede wszystkim wtedy, kiedy pojawia się w nich jakaś tragedia.

Nie wymykamy się teraz tej teorii. Rozmawiamy kilka godzin po tragicznych wieściach o śmierci Kacpra Tekielego - polskiego wspinacza, prywatnie męża Justyny Kowalczyk-Tekieli, ale także pana przyjaciela, którego ciało w czwartek rano zostało odnalezione w Alpach.

- Przede wszystkim dla Justyny i ich dziecka to jest kompletna trauma. Dla mnie to też jest wielkie cierpienie i tragedia, bo znałem się z Kacprem - odszedł mój przyjaciel. W górach, gdzie wiadomo, że to ryzyko zawsze jest wkalkulowane. Nie chcę powiedzieć, że w ten sport, choć akurat Kacper do tego podchodził bardzo sportowo. Zawsze starannie się przygotowywał. Zdobycie 82 szczytów, czyli wszystkich czterotysięczników w Alpach, to był jego długofalowy i bardzo przemyślany projekt. Już rok wcześniej mówił mi, że nosi się z takim zamiarem. Zaczął robić wydolność, by temu sprostać.

O tej wydolności Kacpra mówi się teraz, że była ponadprzeciętna.

- Bo Kacper zawsze miał do tego predyspozycje. Ale też zrobił duży progres, jak poznał Justynę. Nawet rozmawialiśmy kiedyś o tym, że to dzięki niej wszedł na wręcz niewyobrażalny wcześniej dla siebie poziom wydolności. Że to właśnie doświadczenie Justyny pomogło mu jeszcze bardziej się rozwinąć. To w zasadzie zrozumiałe: mowa przecież o mistrzyni olimpijskiej, która wciąż ma ponadprzeciętne umiejętności. Nieosiągalne dla normalnego człowieka. Takiego, który w weekend może wejść na Rysy i z nich zejść. Jeśli jednak ktoś potrzebuje poniżej godziny, by nawet nie tyle tam wejść, ile wbiec z Morskiego Oka, to już jest fenomen. Trzeba mieć płuca jak miechy.

I Kacper wbiegał?

- Nie tylko na Rysy.

Gdzie i kiedy się poznaliście?

- Na grani Tatr. Trochę przypadkiem. Wspinałem się wtedy z żoną w okolicach Dzikiej Turni. Na przełęczy zobaczyłem kogoś, kto biegnie granią Świstowego Szczytu. Mniej więcej godzinę później ten człowiek do nas dołączył. Okazało się, że to Kacper. I tak właśnie 10 lat temu zaczęła się nasza znajomość. Ktoś powie, że to nie jest nie wiadomo jak długo, ale szybko zaczęliśmy nadawać na tych samych falach. Poza tym Kacper wspinał się krócej niż ja, bo mnie w Tatrach i innych górach - może nie powinienem się do tego teraz przyznawać - można spotkać od 45 lat.

Skąd wspinacz w górach wie, że musi zawrócić?

- Intuicja, doświadczenie... Intuicja i doświadczenie. Przede wszystkim te dwie rzeczy, choć to trudne pytanie, bo czasem ta rutyna w górach też bywa zgubna.

A co jeśli ktoś wspina się z partnerem i ten partner tego nie wie - tzn. chce się wspinać dalej - co się wtedy dzieje?

- To wtedy pojawia się problem. Ale ten problem dotyczy przede wszystkim obecnego wspinania, kiedy te więzi międzyludzkie nie są tak silne, jak kiedyś. Czasami wręcz niestety nie ma ich wcale. Dzisiaj ludzie potrafią umówić się na wspólną wspinaczkę przez internet i spotkać się po raz pierwszy pod szczytem. Znam wiele takich sytuacji, że ktoś odpiął linę od kogoś i powiedział, że dalej nie idzie. Bywa, że tych ludzi nie wiążę ze sobą żadna więź poza siecią, która jak nie ma prądu, to nie istnieje. Kiedyś było inaczej. Tworzyliśmy wspólne środowisko. Z klubów wysokogórskich wyjeżdżało się całymi zespołami nie tylko na ośmiotysięczniki, ale też w skałki, w Tarty. Wspinali się ze sobą ludzie, którzy bardzo dobrze się znali lub zwyczajnie się przyjaźnili.

O śmierci w górach rozmawia się najczęściej w kontekście Himalajów czy Karakorum, czyli gór wysokich. Kacper zginął w Alpach, czyli w niższych górach - na pozór bezpieczniejszych. Ale no właśnie: czy to oby nie są tylko pozory?

- Alpy to nie są bezpieczne góry. Zresztą ja znam to miejsce, w którym zginął Kacper. Jeden z moich znajomych - ekspert od map - powiedział mi już po jego śmierci, że w tym samym miejscu wcześniej zginęło sześciu szwajcarskich żołnierzy. To takie miejsce, gdzie czasem niestety dochodzi do tragedii. Ale podobne są też w drodze na Rysy czy w Żlebie Kulczyńskiego na Orlej Perci. Zmierzam do tego, że nie trzeba jechać w Himalaje czy nawet w Alpy, żeby się zabić. Nawet na Giewoncie może uderzyć piorun i ludzie tracą życie.

Co w profesjonalnej wspinaczce jest najczęściej przyczyną wypadków?

- Najczęściej wypadki zdarzają się wtedy, gdy załamuje się pogoda i trzeba szybko się wycofać. Wiadomo, że kiedy człowiek się wspina, zachowuje większą rozwagę. My ćwiczymy wspinanie i asekurację. Natomiast gdy trzeba w złych warunkach szybko zejść jakąś ścianą czy terenem, który jest nieznany, wtedy zaczynają się schody. I niestety także wypadki - również przy normalnej pogodzie, bo często zejście z jakiegoś szczytu bywa trudniejsze niż wejście.

Z informacji medialnych wynika, że Kacper Tekieli zginął pod lawiną. Czy lawiny to jest coś, co w górach w ogóle można przewidzieć?

- Każdy zdaje sobie sprawę, że jeśli jest tzw. trójka czy czwórka [stopnie zagrożenia lawinowego], wchodzenie wysoko w stronę żlebu to rodzaj samobójstwa. Oczywiście skiturowcy czy freeride'owcy uwielbiają takie warunki. Dla nich to jest puch pod nogam. Tylko że oni są w stanie szybko uciec przed taką lawiną na nartach, a wspinacze już nie. Mój dawny mentor Gienek Chrobak zawsze powtarzał, że nie chce gonić się z lawinami. Mówił, że jak ktoś potrafi przewidzieć lawinę, to jego koniec jest bliski.