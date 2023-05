Śmierć na Mount Everest. Tragiczne wieści. Czarna seria

Mount Everest to najwyższy szczyt na świecie. Mierzy 8849 metrów i stanowi najważniejszy cel dla zapalonych himalaistów. Góra należąca do pasma Himalajów Wysokich jest również bardzo niebezpieczna, o czym świadczą przykre statystyki. Co roku śmierć ponosi tam około pięciu osób, a w samym 2019 roku na Mount Everest zginęło 11 osób.

REKLAMA

Zobacz wideo Asseco Resovia Rzeszów z brązem PlusLigi. Kochanowski: Kibice przyczynili się do odwrócenia trzeciego seta

Mołdawski himalaista zmarł na Mount Everest. Chcą sprowadzić jego ciało do stolicy Nepalu

Najwyższy szczyt świata również w tym roku zbiera tragiczne żniwo. W środę władze Nepalu poinformowały o śmierci szóstej już osoby. Jest nią Mołdawianin Victor Brinza. - Wspinacz zmarł w obozie trzy godziny temu, próbujemy uzyskać więcej szczegółów - poinformował urzędnik departamentu turystyki Yubaraj Khatiwada.

Ukraina idzie na całość ws. Rosjan

Według lokalnych mediów stało się to po tym, jak Mołdawianin zachorował na South Col, czyli ostrej przełęczy między Mount Everest i Lhotse. Himalaista zmarł w obozie IV. Trwają starania, aby jego ciało zostało przewiezione do stolicy Nepalu, Katmandu. Brinza był częścią wyprawy prowadzonej przez Himalayan Traverse Adventure.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Karaś znowu bije rekord świata. Nadludzki wysiłek. Jakby przebiegł całą Polskę

Wcześniej na Mount Everest zginęło czterech Szerpów i amerykański lekarz. Biorąc pod uwagę fakt, że jest dopiero maj, rok ten może być jednym z najgorszych w historii.

Pod koniec ubiegłego roku emocjonowaliśmy się wyprawą Andrzeja Bargiela. Polak chciał zostać pierwszym człowiekiem w historii, który wejdzie na Mount Everest bez użycia dodatkowego tlenu. Niestety, ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, musiał on przerwać swoją wyprawę.